Βραζιλία: Προσωρινή άρση της ποινής στον Μπρούνο Ενρίκε

Η αθλητική δικαιοσύνη της Βραζιλίας ανέστειλε την ποινή αποκλεισμού 12 αγώνων, που επεβλήθη πρόσφατα στον επιθετικό της Φλαμένγκο, Μπρούνο Ενρίκε, ο οποίος κατηγορείται ότι ευνοεί φίλους και συγγενείς σε διαδικτυακά στοιχήματα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο Αθλητικής Δικαιοσύνης δέχθηκε το αίτημα αναστολής της κύρωσης μέχρι το δικαστήριο να εξετάσει την έφεση του Βραζιλιάνου επιθετικού, αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες της Φλαμένγκο, ο Μπρούνο Ενρίκε θα μπορεί να αγωνιστεί στους επερχόμενους αγώνες της ομάδας, που είναι πρωτοπόρος του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος και συμμετέχει στο Κόπα Λιμπερταδόρες.

Ο 34χρονος Μπρούνο Ενρίκε, αντιμετωπίζει επίσης νομικές διαδικασίες σε αυτήν την υπόθεση, στην οποία κατηγορείται ότι δέχθηκε σκόπιμα κίτρινη κάρτα προς όφελος της... παρέας του, κάτι που θα μπορούσε να του επιφέρει ποινή φυλάκισης από δύο έως έξι χρόνια.

Το περιστατικό χρονολογείται από έναν αγώνα που η Φλαμένγκο έχασε με 2-1 από τη Σάντος στην Μπραζίλια τον Νοέμβριο του 2023. Ο πρώην παίκτης της Βόλφσμπουργκ, παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα για φάουλ και στην συνέχεια με δεύτερη προειδοποίηση για προσβολή του διαιτητή, η οποία οδήγησε στην αποβολή του.

Σημειώνεται, ότι ο έμπειρος παίκτης επιμένει στην αθωότητά του.