Μια τροπολογία θα δώσει λύση

Προ εικοσαετίας οι Σύνδεσμοι Διαιτητών άρχισαν να χάνουν τη δυναμική τους. Οι ΕΠΣ το εκμεταλλεύτηκαν. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Από το 2009 η διαιτησία πέρασε στις Ενώσεις, παρά την πρόβλεψη του αθλητικού νόμου για τις εξουσίες της Ομοσπονδίας Διαιτητών. Μάλιστα οι ΕΠΣ πήγαν ένα βήμα παραπέρα, καθώς το καταστατικό τους δεν επιτρέπει συμμετοχή φυσικών προσώπων παρά μόνο σωματείων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι Σύνδεσμοι Διαιτητών συνεργάστηκαν με τις ΕΠΣ.

Φωτεινό παράδειγμα η Θεσσαλονίκη. Ποτέ δεν δημιουργήθηκε οποιαδήποτε τριβή ανάμεσα στις δύο πλευρές όσες διοικήσεις κι αν άλλαξαν. Στο ίδιο περίπου πλαίσιο ακολούθησε και η Αθήνα, η οποία διέθετε και ένα πλεονέκτημα: Ο πρόεδρος της ΕΠΣ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου βρίσκονται πάνω από είκοσι χρόνια στην ίδια θέση.

Στην άλλη πλευρά του λόφου υπήρχαν Σύνδεσμοι Διαιτητών που προσέφυγαν στα πολιτικά δικαστήρια, διεκδικώντας τα ποσοστά των αμοιβών των ρέφερι, τα οποία παρακρατούσαν οι Ενώσεις. Ολοι δικαιώθηκαν!

Όμως η σύγκρουση επεκτάθηκε ανάμεσα στην Ενωση Διαιτητών (πρώην Ομοσπονδία) και στην ΕΠΟ, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα διαρκές αδιέξοδο που δεν επιτρέπει τη θεσμική εκπροσώπηση της ελληνικής διαιτησίας.

Με το γράμμα του νόμου οι διαιτητοπατέρες έχουν δίκιο. Με το πνεύμα της FIFA και της UEFA, η ΕΠΟ έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια νέα Ενωση Διαιτητών, η οποία θα στεγάσει τόσο τους εν ενεργεία όσο και τους απόμαχους. Όμως η λύση στο πρόβλημα δεν βρίσκεται στις δικαστικές αίθουσες, αλλά σε μια τροπολογία που αρκεί να φέρει ο αρμόδιος υπουργός ώστε να θωρακίσει τη διαιτησία.

Η τροπολογία θα μπορούσε να προβλέπει θεσμική θωράκιση της Ενωσης Διαιτητών, στο πλευρό της ΕΠΟ. Δηλαδή ακριβώς αυτό που προβλέπει η περιβόητη ολιστική μελέτη. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μια ανεξαρτητοποίηση της διαιτησίας, η οποία ταλαιπωρείται εδώ και πολλά χρόνια από την κυρίαρχη παραγοντική αντίληψη ότι «εμείς κάνουμε κουμάντο».

Το 2006 ο τότε πρόεδρος της ΕΠΟ Βασίλης Γκαγκάτσης είχε δηλώσει ότι η διαιτησία είναι «γάγγραινα για την Ομοσπονδία». Αν εξακολουθεί να ισχύει, τότε η ΕΠΟ πρέπει να αποσυνδεθεί από τέτοια ζητήματα, να παραδώσει την εξουσία στους φυσικούς ταγούς και απλώς να επιβλέπει αν όλα γίνονται σωστά.

Στις ανεπτυγμένες ποδοσφαιρικά χώρες της Ευρώπης η θεσμική θέση της διαιτησίας είναι δίπλα στην εκάστοτε Ομοσπονδία και αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον ως συνεργάτη. Όχι να τρέχουν μεταξύ τους, κάθε τρεις και λίγο, στα δικαστήρια…

