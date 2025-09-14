Στο Μουσείο της ΑΕΚ ο Βαγγέλης Παραπραστανίτης (pics)

Ο Βαγγέλης Παραπραστανίτης επισκέφτηκε το Σάββατο το Μουσείο της ΑΕΚ με την οικογένειά του και ξεναγήθηκε, θυμούμενος και τις δικές του μεγάλες επιτυχίες με τη φανέλα της Ένωσης.

Αναλυτικά:

Χτες είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε στο Μουσείο και στο γήπεδο έναν αγαπητό ποδοσφαιριστή και αδαμάντινο χαρακτήρα, που τίμησε τη φανέλα της ΑΕΚ στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ‘80: τον Τρικαλινό Βαγγέλη Παραπραστανίτη. Ο «Τζώνης», όπως ήταν το προσωνύμιο με τον οποίο τον αποκαλούσαν τότε (αλλά και ακόμη), λόγω της ομοιότητάς του με τον Αμερικανό πρωταθλητή κολύμβησης και ηθοποιό Τζώνυ Βαϊσμίλερ, ξεναγήθηκε μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του στο γήπεδο και στο Μουσείο, όπου εκτίθενται, μεταξύ άλλων, το Κύπελλο Ελλάδας που κατέκτησε με την Ένωση το 1983 αλλά και τα παπούτσια που φορούσε στον τελικό του ΟΑΚΑ και στη θριαμβευτική πορεία προς αυτόν.