Ντεμπούτο στο MLS με ασύλληπτο γκολ και ασίστ ο Τριάντης! (vids)

Ιδανική πρεμιέρα στο MLS για τον Νεκτάριο Τριάντη, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την φανέλα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ, σκοράροντας και μοιράζοντας ασίστ!

O 22χρονος μέσος που πρόσφατα επέλεξε να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας, έναντι εκείνης της Αυστραλίας, μεταγράφηκε στον αμερικανικό σύλλογο από την Σάντερλαντ λίγες μέρες πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου και φαίνεται πως προσαρμόστηκε άμεσα στα νέα δεδομένα.

Στο ντεμπούτο με την νέα του ομάδα, σημείωσε ένα εξαιρετικό γκολ πίσω από το κέντρο του γηπέδου (!) και μοίρασε μία ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκτός έδρας επικράτηση της Μινεσότα Γιουνάιτεντ κόντρα στο Σαν Ντιέγκο με 1-3 και δείχνοντας με το... καλημέρα τις δυνατότητες του στο πρωτάθλημα του MLS.

Η ασίστ του για το 0-2:

Minnesota 2-0 lead. 😱



Carlos Harvey finishes the buildup for his second of the season. pic.twitter.com/zsK9rBmTTc — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

Το εκπληκτικό γκολ πίσω από το κέντρο του γηπέδου για το 1-3: