Ο Ατρόμητος παίρνει θέση: «Σταματήστε την γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού»

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ατρόμητος παίρνει σαφή θέση για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, ζητώντας να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ατρόμητος με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία παίρνει σαφή θέση για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Ως οργανισμός ανέκαθεν χαρακτηριζόμαστε από τα οξυμένα αντανακλαστικά σε ζητήματα ανθρωπισμού και ενσυναίσθησης.

Τα τελευταία 2 χρόνια ο λαός της Παλαιστίνης μετρά 64.231 νεκρούς στην συντριπτική τούς πλειοψηφία αμάχους, εκ των οποίων 19.000 είναι παιδιά.

Οι τραυματίες φτάνουν τους 145.800 και 6.000 είναι οι αγνοούμενοι.

Σήμερα η ομάδα μας υψώνει την φωνή της και ζητά να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά, να σταματήσουν να σκοτώνονται πολίτες.

Γιατί ο πιο δύσκολος αγώνας και η μεγαλύτερη αναμέτρηση σε καιρούς σκοτεινούς, είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας.

Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά.

Σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες.

Σταματήστε την γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.