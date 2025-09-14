Ο Κυριακάτικος Τύπος στέκεται στην ευκαιρία της Εθνικής μπάσκετ να πάρει σήμερα το χάλκινο μετάλλιο και αναλύει τις νίκες Ολυμπιακού, Άρη στη Super League.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Η ήττα από την Τουρκία ήταν σκληρή. Πόνεσε γιατί επρόκειτο για κανονική παράδοση άνευ όρων. Αλλά το τουρνουά δεν τελείωσε. Η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της έναν ακόμη τελικό, αυτό του μικρού τελικού απέναντι στη Φινλανδία. Και ναι, μπορεί να μην είναι ο αγώνας για το χρυσό, αλλά είναι ένας αγώνας τιμής, υπερηφάνειας και συνέχειας. Δεκαέξι ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που η «γαλανόλευκη» βρέθηκε σε βάθρο. Από το 2009. Έκτοτε, χάσαμε μεγάλες ευκαιρίες, περάσαμε περιόδους εσωστρέφειας και απογοήτευσης. Σήμερα όμως, είμαστε ξανά κοντά σε μια μεγάλη επιτυχία. Όχι επειδή αρκούμαστε στα λίγα, αλλά γιατί η τρίτη θέση θα είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα επιστρέφει στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι παίκτες έχουν την υποχρέωση να γράψουν εκεί που δεν πιάνει μελάνι τους «προπονητές του πληκτρολογίου». Δεν φορούν τη φανέλα, δεν παλεύουν στο παρκέ, δεν ξέρουν τι σημαίνει πίεση όταν τα φώτα είναι στραμμένα πάνω σας. Να κλείσουν τα αυτιά τους στον θόρυβο. Αυτή η ομάδα έχει δείξει καρδιά, μαχητικότητα και χαρακτήρα. Η Φινλανδία δεν θα χαριστεί. Έχει ποιότητα, ταλέντο και πάθος και ενθουσιασμό. Μα κι εμείς έχουμε ψυχή. Κι όταν η ψυχή συναντά την πίστη, τότε μπορούν να γίνουν σπουδαία πράγματα.

Μπροστά μας είναι 40 λεπτά. Μόνο 40 λεπτά που μπορούν να γράψουν ιστορία. Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι — είναι η ευκαιρία να δείξουμε ότι αυτή η γενιά έχει μέλλον, έχει ουσία και έχει μέταλλο. Κυριολεκτικά. Εθνική, ανασυντάξου. Μπες στο παρκέ και παίξε για όλους εμάς. Για το παρελθόν, για το μέλλον, για το μετάλλιο. Το χάλκινο, αυτή τη στιγμή, είναι χρυσάφι.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - LIVE SPORT

Το ζητούμενο για τον Άρη ήταν η νίκη και μόνο η νίκη στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία των Κίτρινων μετά την αποχώρηση του Μαρίνου Ουζουνίδη και την έλευση του Μανόλο Χιμένεθ, ανάγκαζε τον Ισπανό να κολυμπήσει από νωρίς στα... βαθιά και εάν λάβουμε υπόψη το διπλό, μάλλον τα κατάφερε.

Παρά το γεγονός ότι ο Μανόλο δεν πρόλαβε καν να γνωρίσει τα μικρά ονόματα των ποδοσφαιριστών του, προτίμησε να γίνει από το πρώτο κιόλας παιχνίδι του... παρεμβατικός, όσον αφορά την κατάρτιση της ενδεκάδας. Η παρουσία σ' αυτή των Διούδη και Γαλανόπουλου είναι γεγονός ότι προκάλεσε έκπληξη, ωστόσο για τον κόουτς μάλλον ήταν εύκολη απόφαση καθώς πόνταρε σε δύο παίκτες διαθέτουν την εμπειρία να ανταποκριθούν στις... ειδικές συνθήκες που υπήρχαν σε ένα ματς όπως αυτό του Περιστερίου.

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ

Αναγνωρίζουμε εξαρχής ότι μπορεί να είναι... αντιεμπορικό το σχόλιό μας, αλλά δεν παύει να είναι μία πραγματικότητα ότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου χθες. Μπορεί να του έκλεψαν τη... δόξα οι Ποντένσε και Ταρέμι λόγω των γκολ που σημείωσαν στο ντεμπούτο τους, όμως όταν η μπάλα έκαιγε και ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να ξεκλειδώσει την άμυνα του Πανσερραϊκού, ο Ορτέγκα ήταν ο άνθρωπος που είχε τα... κλειδιά! Θα πρέπει να λοιπόν να πούμε και ένα «μπράβο» στον Αργεντινό, ο οποίος τα έχει «ακούσει» πολλές φορές από τον κόσμο και φυσικά από τον υπογράφοντα για τις κατά καιρούς «χαμηλές πτήσεις» του. Δεν είναι ψέμα ότι πολλές φορές τον σημαδεύουν οι αντίπαλοι προπονητές και προσπαθούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις από την πλευρά του.

Χθες, όμως, ήταν το... κάτι άλλο. Όργωνε την αριστερή πλευρά, ανεβοκατέβαινε συνεχώς, δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις στην άμυνα του Πανσερραϊκού και από δική του σέντρα ο Ελ Κααμπί κατάφερε

Κατά τα άλλα, επειδή ξέρουμε πώς λειτουργεί ο Μεντιλίμπαρ, είμαστε σίγουροι ότι στον Ρέντη θα έχει να πει πολλά στους παίκτες του για τα επιπόλαια λάθη του πρώτου ημιχρόνου. Λάθη τα οποία δεν αξιοποίησε ο Πανσερραϊκός, αλλά μπορεί να αξιοποιήσει η Πάφος. Και επειδή οι Κύπριοι δεν είναι ομάδα «παίξε γέλασε», είναι σαφές ότι ο Μεντιλίμπαρ θα χτυπήσει «καμπανάκια» για τα λάθη που έγιναν σε ατομικό επίπεδο και λίγο έλειψε να κοστίσουν στους «ερυθρόλευκους», να ανοίξει το σκορ. Ο Ορτέγκα πέτυχε το 2-0 και όταν μπήκαν οι Ποντένσε και Ταρέμι η δουλειά είχε ουσιαστικά τελειώσει και απλώς οι δύο νεοαποκτηθέντες απλώς «γλύκαναν» ακόμη περισσότερο τη βραδιά.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ – ΩΡΑ

Απόψε για εμάς, για τον δικό μας υπέροχο μικρόκοσμο, υπάρχει η αγωνιστική μάχη της ΑΕΚ στη Λιβαδειά. Το κλίμα είναι καλό, εντός και γύρω από την ομάδα, λόγω της μεταγραφής του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ του Μαρσιάλ στη… Μοντερέι, αλλά το ματσάκι είναι δύσκολο πολύ. Μακάρι να αποδειχτεί ότι κάνω λάθος και να περάσει εύκολα η Ένωση από τη Λιβαδειά, αλλά δεν το νομίζω.

Προφανώς δεν μπορώ να ξέρω, ούτε και να μαντέψω, αν η ΑΕΚ φέτος πετύχει. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι αυτή η προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι, αξίζει να στεφθεί με επιτυχία. Και πρέπει να ειπωθεί ότι το αξίζει προσωπικά και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Στο πρώτο καλοκαίρι, που οι επιλογές είναι αποκλειστικά δικές του, έδωσε το ελεύθερο σε αυτούς που ξέρουν. Όλοι αποθεώνουν τον Ριμπάλτα και σωστό είναι, αλλά για να κάνει όλα όσα ήθελε, είχε το «πράσινο φως» του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, που ακόμα και την τελευταία μέρα του είπε… «προχώρα και για τον Ζοάο Μάριο γιατί τέτοιες ευκαιρίες δεν χάνονται».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ - REAL NEWS

Κατά γενική ομολογία, η εθνική μας ομάδα δεν βλεπόταν στον αγώνα με τη Δανία. Έχασε με κάτω τα χέρια και πλέον ο ρεαλιστικός της στόχος είναι να πάρει τη δεύτερη θέση του ομίλου και να διεκδικήσει στα μπαράζ τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ του 2026. Η άποψή μου είναι ότι τα διθυραμβικά σχόλια όλων μας για την εντυπωσιακή εικόνα της στο ματς με τους Λευκορώσους και την απίστευτη φουρνιά των νέων παιδιών που διαθέτουμε έκαναν ζημιά σε παίκτες και προπονητή. Διάβασαν λάθος τον αγώνα με τη Δανία. Μπήκαν μέσα για να πιέσουν, να κλέψουν μπάλες και να σκοράρουν και δεν είχαν το μυαλό τους στο πώς θα περιορίσουν τους αντιπάλους. Ο Γιοβάνοβιτς έστρωσε την ομάδα ανοιχτά και με επιθετικό προσανατολισμό και αυτό το πληρώσαμε. Η Δανία είναι ανώτερη ομάδα από εμάς, πολύ πιο έμπειρη και έπρεπε να την παίξουμε δυνατά στα χαφ με πολλούς παίκτες και κοντά τις γραμμές.

Χάσαμε τη μάχη, αλλά όχι τον πόλεμο. Δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου με μια κακή εμφάνιση. Η Εθνική μας κρατά την τύχη στα χέρια της, αρκεί να είναι ο πραγματικός εαυτός της. Έχουμε μπροστά μας δύο κομβικά ματς σε Γλασκώβη και Κοπεγχάγη. Να η ευκαιρία για να πάρουμε τη ρεβάνς. Διαφορετικά θα κινδυνεύουμε να απαξιώσουμε μια ομάδα που έχει ορίζοντα δεκαετίας και ψυχολογικά να της κόψουμε τα φτερά. Διότι όλα αυτά τα παιδιά, όπως ο Κωνσταντέλιας, ο Zαφείρης, ο Καρέτσας, ο Τζόλης, ο Κουλεράκης, ο Ιωαννίδης, ο Μουζακίτης, ο Τζολάκης, ο Βαγιαννίδης, ο Παυλίδης και αυτά που έρχονται με πρώτους και καλύτερους τον Κωστούλα και τον Τζίμα αποτελούν το σήμερα και το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.