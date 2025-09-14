Ζαμπαλάς στη Λιβαδειά, Μόσχου στη Λεωφόρο

Ο Ζαμπαλάς θα διαιτητεύσει στο Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ και ο Μόσχου στο Παναθηναϊκός-Athens Kallithea για το Κύπελλο Ελλάδας.

Τους διαιτητές των εννέα αγώνων της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ανακοίνωσε η ΕΠΟ/ΚΕΔ. Στη Λιβαδειά και το Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ ορίστηκε ο Ζαμπαλάς με VAR τον Πουλικίδη, ενώ στη Λεωφόρο και το Παναθηναϊκός-Athens Kallithea ο Μόσχου με τον Πολυχρόνη στο VAR. Στο Αιγάλεω-ΑΕΚ ορίστηκε ο Κατοίκος, αλλά δεν θα υπάρχει VAR, όπως και σε ακόμα πέντε αγώνες.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Τρίτη 16/9

16:00 Ηλιούπολη-Βόλος: Ματσούκας (Μάτσας, Σπυρόπουλος)

Τετάρτη 17/9

15:00 Παναιτωλικός-Άρης: Τσιμεντερίδης (Καραγκιζόπουλος, Χριστουδούλου, VAR: Κουμπαράκης, Μαχαίρας)

15:00 Κηφισιά-Αστέρας Aktor: Ευαγγέλου (Αρμακόλας, Στεφανής)

16:00 Αιγάλεω-ΑΕΚ: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής)

16:00 Μαρκό-ΑΕΛ: Γιουματζίδης (Πατράς, Κλεπετσάνης)

16:00 ΟΦΗ-Καβάλα: Τζήλος (Κομισοπούλου, Κορώνας)

16:00 Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου: Κόκκινος (Ψύλλος, Διαμαντής)

17:00 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ: Ζαμπαλάς (Μηνούδης, Βαλιώτης, VAR: Πουλικίδης, Μπεκιάρης)

17:30 Παναθηναϊκός-Athens Kallithea: Μόσχου (Νταβέλας, Οικονόμου, VAR: Πολυχρόνης, Μπουτσίκος)