Μπόρζες: «Ο Βαγιαννίδης και ο Ιωαννίδης φέρνουν διαφορετικά πράγματα»

Ευχαριστημένος από την εικόνα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη έμεινε ο προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ντεμπούτο με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης ως αλλαγή στη νίκη επί της Φαμαλικάο με 2-1, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης έπαιξε για πρώτη φορά βασικός. Για τους δύο Έλληνες κλήθηκε να μιλήσει μετά το τέλος του αγώνα, ο Ρουί Μπόρζες, ο οποίος αρχικά τόνισε το πόσο πολύ βοήθησε ο Φώτης Ιωαννίδης την ομάδα, με την είσοδό του στο ματς.

«Μπήκε πολύ καλά στο αμυντικό κομμάτι, με μεγάλη προσήλωση. Ήρθε να αμυνθεί μέχρι την περιοχή μας σε μια φάση, έδωσε σύνδεση στο παιχνίδι εσωτερικά. Στη ζώνη του, τα πήγε πολύ καλά βοηθώντας την ομάδα να κρατήσει, να ανασάνει και να ανέβει στο γήπεδο», ανέφερε για τον Ιωαννίδη ο Μπόρζες.

Για τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο προπονητής της Σπόρτινγκ στάθηκε στο ότι ανταπεξήλθε σε μεγάλο βαθμό στο παιχνίδι, παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του με την Εθνική Ελλάδας: «Ο Βαγιαννίδης έδωσε μια μεγάλη απάντηση. Ερχόταν από δύο παιχνίδια 90 λεπτών με την Εθνική. Έδωσε μεγάλη απάντηση, αρχίζει να καταλαβαίνει τις δυναμικές της ομάδας, θέλαμε να μεγαλώσει με ηρεμία. Ξέρουμε τι παίκτη έχουμε, τον παρακολουθούσαμε εδώ και καιρό. Ο Βαγιαννίδης και ο Ιωαννίδης φέρνουν διαφορετικά πράγματα, χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο».