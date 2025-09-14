Εκτός έδρας δοκιμασίες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Η δράση της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League συνεχίζεται με δυνατά παιχνίδια για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Μακριά από την έδρα τους θα αγωνιστούν σήμερα Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της Super League, αλλά οι πρώτοι δυο θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες συνθήκες. Κι αυτό γιατί Κηφισιά και ΟΦΗ θα στερηθούν τη «δύναμη» της φυσικής έδρας υποδεχόμενοι Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ σε Πανθεσσαλικό και Λεωφόρο, αντίστοιχα.

Στις 21:30 ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», σε ένα ματς που έτσι κι αλλιώς διεξάγεται χωρίς θεατές. Οι Κρητικοί θέλουν να δώσουν συνέχεια στη νίκη που πήραν στις Σέρρες, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να πάρει το πρώτο του τρίποντο μακριά από την Τούμπα.

Στις 18:00, στο Πανθεσσαλικό η τυπικά γηπεδούχος Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση με πολλά γνώριμα πρόσωπα στα επιτελεία (προπονητικά και διοικητικά) των δυο ομάδων. Στόχος των νεοφώτιστων είναι να κάνει τη… ζημιά, την ώρα που οι «πράσινοι» θέλουν να αποφύγουν νέο στραβοπάτημα.

Την ίδια ώρα, ο Αστέρας Aktor θα ψάξει την πρώτη του νίκη, καθώς φιλοξενεί στο «Θ. Κολοκοτρώνης» την ΑΕΛ. Οι Αρκάδες είχαν δύσκολη εκκίνηση με Ολυμπιακό και ΑΕΚ εκτός έδρας και θέλουν τώρα να πάρουν βαθμούς, με τους «βυσσινί» να θέλουν να κάνουν τη… ζημιά.

Στις 20:00 ο Λεβαδειακός κοντράρεται στο «Λάμπρος Κατσώνης» με την ΑΕΚ. Η Ένωση θέλει να κάνει το 3Χ3, όντας υποψιασμένη για την επικινδυνότητα του αγώνα, μιας και οι Βοιωτοί πήραν ισοπαλία στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η Λιβαδειά πάντως θα θυμίζει… Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς οπαδοί της ΑΕΚ θα κατακλύσουν το γήπεδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής:

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0

Παναιτωλικός – Βόλος 1-2

Ατρόμητος – Άρης 1-2

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

18:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Aktor – ΑΕΛ (Novasports 2)

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΑΕ Κηφισιά – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1)

20:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – ΑΕΚ (Novasports Prime)

21:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 1)

Η βαθμολογία:

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 9

2. ΑΕΚ 2 6

3. ΠΑΟΚ 2 6

4. ΑΡΗΣ 3 6

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 4

6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3 3

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 3 3

8. ΟΦΗ 1 3

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3 3

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 2 1

11. ΑΕΛ 2 1

12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 1

13. ASTERAS AKTOR 2 0

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 0