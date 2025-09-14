Στα... βήματα του Αλεξάντερ-Άρνολντ ο Κονατέ: Θα υπογράψει ως ελεύθερος στην Ρεάλ

Νέα περίπτωση... Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έχει να αντιμετωπίσει η Λίβερπουλ, που κινδυνεύει να χάσει τον Ιμπραχίμα Κονατέ ως ελεύθερο.

Σύμφωνα με το «Fichajes», ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός ενημέρωσε την διοίκηση των «reds» ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του και θα αποχωρήσει ως ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι.

Ο 26χρονος στόπερ έχει πειστεί από το project που του παρουσίασε η Ρεάλ Μαδρίτης και είναι αποφασισμένος να μετακινηθεί στους Μαδριλένους, υπογράφοντας προσύμφωνο στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με την Λίβερπουλ.

Έτσι, ο Κονατέ θα ακολουθήσει τα βήματα του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, που μετακινήθηκε στους Μαδριλένους ως ελεύθερος, μετά την λήξη του συμβολαίου του με την Λίβερπουλ.