Στα... βήματα του Αλεξάντερ-Άρνολντ ο Κονατέ: Θα υπογράψει ως ελεύθερος στην Ρεάλ

Σύμφωνα με το «Fichajes», ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός ενημέρωσε την διοίκηση των «reds» ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του και θα αποχωρήσει ως ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι.
Ο 26χρονος στόπερ έχει πειστεί από το project που του παρουσίασε η Ρεάλ Μαδρίτης και είναι αποφασισμένος να μετακινηθεί στους Μαδριλένους, υπογράφοντας προσύμφωνο στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με την Λίβερπουλ.
Έτσι, ο Κονατέ θα ακολουθήσει τα βήματα του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, που μετακινήθηκε στους Μαδριλένους ως ελεύθερος, μετά την λήξη του συμβολαίου του με την Λίβερπουλ.