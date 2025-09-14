Η Μπάγερν ζητάει 100 εκατ ευρώ για την πώληση του Ολίσε

Οι Βαυαροί θέλουν να αποθαρρύνουν τους υποψήφιους... μνηστήρες, ορίζοντας υψηλή τιμή πώλησης για τον Γάλλο μεσοεπιθετικό.

Ο Μίκαελ Ολίσε μέσα από τις εμφανίσεις του με την φανέλα της Μπάγερν έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, με την Λίβερπουλ να εξετάζει «ζεστά» την περίπτωση του Γάλλου για τις δύο επόμενες μεταγραφικές περιόδους.

Οι «Reds», ωστόσο δεν είναι οι μόνοι που ενδιαφέρονται αφού ο Ολίσε βρίσκεται στο στόχαστρο και των Ρεάλ-Μπαρτσελόνα, με την Μπάγερν να κάνει τις κινήσεις προκειμένου να αποθαρρύνει το όποιο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Football Insider», οι Βαυαροί έχουν ορίσει την τιμή πώλησης του Ολίσε στα 100 εκατ. ευρώ, θεωρώντας ότι δύσκολα θα βρεθεί ομάδα να δώσει αυτό το ποσό για να αποκτήσει τον 23χρονο εξτρέμ.