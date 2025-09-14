Η FIFPRO ζητάει επείγουσα μεταρρύθμιση του καλεντάρι για τις Εθνικές ομάδες

Μετά το τελευταίο διεθνές παράθυρο, η παγκόσμια ένωση παικτών FIFPRO επανέλαβε για άλλη μια φορά το αίτημά της για τη θέσπιση ενός βιώσιμου ημερολογίου αγώνων.

Το ευρωπαϊκό παράρτημα της FIFPRO αναφέρθηκε στους τραυματισμούς των Ουσμάν Ντεμπελέ, Ντεζιρέ Ντουέ, Φρένκι ντε Γιονγκ, Τζον Στόουνς, Κόουλ Πάλμερ, Λεβί Κόλγουιλ και Λίμα Ντιλάμ μετά τους τελευταίους διεθνείς αγώνες.

«Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η αλλαγή είναι αναπόφευκτη», δήλωσε ο Ντέιβιντ Τεριέρ, πρόεδρος της FIFPRO Europe. «Χωρίς επείγουσα μεταρρύθμιση του διεθνούς ημερολογίου, συγκεκριμένους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας και σωστό συντονισμό όλων των διοργανώσεων, οι παίκτες θα συνεχίσουν να διατρέχουν κίνδυνο λόγω εμπορικού και πολιτικού συμφέροντος.

Ο αντίκτυπος δεν γίνεται αισθητός μόνο από τους παίκτες, αλλά όλο και περισσότερο και από τους συλλόγους, τις εθνικές ομάδες, τους οπαδούς και τις εθνικές διοργανώσεις. Οι λύσεις είναι σαφείς και είναι δική μας ευθύνη, ως συνδικάτα, πρωταθλήματα, σύλλογοι, οπαδοί, διοικητικά όργανα και δημόσιες αρχές, να βρούμε λύσεις κοινής λογικής μέσω κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων».

Η FIFPRO επανέλαβε επίσης ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του φετινού καλοκαιριού διατάραξε τις εγγυήσεις για τον ελάχιστο φόρτο εργασίας των παικτών. και απαιτεί εγγυήσεις για μια περίοδο ανάρρωσης 28 ημερών εκτός σεζόν και μια περίοδο επανεκπαίδευσης 28 ημερών πριν από την έναρξη της σεζόν.

Η FIFPRO παρομοίασε τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Νέρωνα και τον Ιούλιο, κατηγόρησε τη FIFA ότι φιμώνει τις ανησυχίες των παικτών, κάτι που προκάλεσε μια οργισμένη αντίδραση από τη FIFA, προκαλώντας την FIFPro να δημοσιεύσει το καταστατικό της και τους «διαφανείς ετήσιους λογαριασμούς».

Πέρυσι, η FIFPRO υπέβαλε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της «κατάχρησης κυριαρχίας» της FIFA και της παραβίασης του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού, επεκτείνοντας το διεθνές ημερολόγιο αγώνων χωρίς την κατάλληλη διαβούλευση.