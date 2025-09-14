Ντε Τσέρμπι: «Πρέπει να πάμε στην Μαδρίτη για το αποτέλεσμα»

Ο προπονητής της Μαρσέιγ, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, δήλωσε ότι η νίκη της ομάδας του με 4-0 επί της Λοριάν, με μεγάλο αριθμό νέων παικτών στην 11άδα, έμοιαζε με «την πρεμιέρα πρωταθλήματος».

«Ο σύλλογος είχε μια εξαιρετική μεταγραφική περίοδο και η ομάδα είναι πολύ δυνατή. Σήμερα έμοιαζε με τον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος, με πολλούς νέους παίκτες να παίζουν μαζί για πρώτη φορά», δήλωσε ο Ντε Τσέρμπι και πρόσθεσε:

«Δυστυχώς, είναι ήδη η 4η αγωνιστική και έχουμε χάσει δύο αγώνες. Πρέπει να επιστρέψουμε και δεν έχουμε πολύ χρόνο να γνωριστούμε. Αλλά το να έχουμε δυνατούς παίκτες βοηθά στην μείωση αυτού του χρόνου.

Παβάρ, Αγκέρντ, Ο'Ράιλι... είναι πολύ δυνατοί παίκτες και μαθαίνουν γρήγορα. Υπάρχει μια νέα ατμόσφαιρα. Έχουμε φέρει δυνατούς αλλά και ενθουσιώδεις παίκτες. Αγκέρντ, Παβάρντ, Ο'Ράιλι, Έμερσον, Βερμίρεν, Μεντίνα, Παϊσάο...

Έχουμε πολλούς παίκτες που ήλθαν ή επέστρεψαν αυτήν την εβδομάδα. Έφεραν τον ενθουσιασμό και τηνθετικότητα που χρειαζόμασταν. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε την Μαδρίτη και να προετοιμασθούμε για αυτόν τον αγώνα.

Έχουμε λίγο χρόνο και πρέπει να πάμε εκεί με ταπεινότητα, επειδή η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης και το Μπερναμπέου είναι το Μπερναμπέου. Αλλά πρέπει να πάμε εκεί με φιλοδοξία επειδή δεν έχουμε... ελαφριά φανέλα.

Πρέπει να έχουμε την φιλοδοξία να παίξουμε το παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Αυτό μας επιβάλλει αυτή η πόλη, αυτός ο σύλλογος και η Ιστορία του».