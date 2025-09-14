H Ρεάλ θα διαμαρτυρηθεί στην FIFA για την διαιτησία στο ισπανικό πρωτάθλημα!

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής για τους «Μερένχες» ήταν η απευθείας κόκκινη κάρτα που έδειξε ο Χιλ Μανθάνο στον Ντιν Χάουσεν, στην αναμέτρηση της Ρεάλ με την Σοσιεδάδ.
Το επίσημο κανάλι των Μαδριλένων, το Real Madrid TV, ενημέρωσε πως η διοίκηση της Ρεάλ σκοπεύει να στείλει μια επιστολή διαμαρτυρίας στη FIFA, η οποία θα επικεντρώνεται γύρω από τη διαιτησία.
Στόχος των ιθυνόντων της Ρεάλ είναι να ενημερωθεί η Παγκόσμια Συνομοσπονδία, για την κατάσταση στην ισπανική διαιτησία, αναφέροντας συγκεκριμένα γεγονότα από την περσινή και την φετινή σεζόν.