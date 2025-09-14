H Ρεάλ θα διαμαρτυρηθεί στην FIFA για την διαιτησία στο ισπανικό πρωτάθλημα!

Οι Μαδριλένοι σκέφτονται να στείλουν επιστολή διαμαρτυρίας στην FIFA για τις διαιτησίες στην La Liga, με τους ιθύνοντες της Ρεάλ να «βράζουν» με τις αποφάσεις των διαιτητών.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής για τους «Μερένχες» ήταν η απευθείας κόκκινη κάρτα που έδειξε ο Χιλ Μανθάνο στον Ντιν Χάουσεν, στην αναμέτρηση της Ρεάλ με την Σοσιεδάδ.

Το επίσημο κανάλι των Μαδριλένων, το Real Madrid TV, ενημέρωσε πως η διοίκηση της Ρεάλ σκοπεύει να στείλει μια επιστολή διαμαρτυρίας στη FIFA, η οποία θα επικεντρώνεται γύρω από τη διαιτησία.

Στόχος των ιθυνόντων της Ρεάλ είναι να ενημερωθεί η Παγκόσμια Συνομοσπονδία, για την κατάσταση στην ισπανική διαιτησία, αναφέροντας συγκεκριμένα γεγονότα από την περσινή και την φετινή σεζόν.