Αντσελότι: «Η φυσική κατάσταση του Νεϊμάρ, θα κρίνει την συμμετοχή του στο Μουντιάλ»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας, έστειλε... μήνυμα στον Νεϊμάρ, τονίζοντας ότι η παρουσία του στο Mundial θα κριθεί από την φυσική του κατάσταση.

Ο Ιταλός προπονητής της εθνικής Βραζιλίας, άφησε τον Νεϊμάρ εκτός της 23μελούς αποστολής του για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Χιλής και της Βολιβίας, επικαλούμενος έναν ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι. Ωστόσο, ο Νεϊμάρ αργότερα δήλωσε ότι ο αποκλεισμός του οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει φορέσει την περίφημη κίτρινη φανέλα από τον Οκτώβριο του 2023, όταν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στους συνδέσμους του γονάτου που έχουν ταλαιπωρήσει τις προσπάθειές του να επιστρέψει.

«Δεν πρόκειται να παρακολουθήσουμε πώς παίζει ο Νεϊμάρ, προφανώς. Όλοι γνωρίζουν το ταλέντο του», δήλωσε ο Αντσελότι στο ESPN Brazil και πρόσθεσε: «Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, για να αξιοποιήσει το ταλέντο του, ο παίκτης πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Εάν είναι στην καλύτερη φυσική του κατάσταση, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να βρίσκεται στην εθνική ομάδα.

Όλοι θέλουν τον Νεϊμάρ στην εθνική ομάδα σε καλή φυσική κατάσταση. Μίλησα μαζί του και του είπα: «Έχεις χρόνο να προετοιμαστείς με τον καλύτερο τρόπο για να είσαι εκεί και να βοηθήσεις την ομάδα να προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Παράλληλα, ο Αντσελότι είπε ότι βλέπει τον Νεϊμάρ να παίζει στο κέντρο, είτε ως επιθετικός μέσος είτε ως επιθετικός: «Μίλησα μαζί του. Όλα είναι ξεκάθαρα, η ιδέα παραμένει η ίδια. Δεν μπορεί να παίξει στην εξωτερική πλευρά επειδή το σύγχρονο ποδόσφαιρο χρειάζεται επιθετικούς που έχουν φυσική ποιότητα, είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να παίξει ως επιθετικός μέσος χωρίς προβλήματα».

Η Βραζιλία, που έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένεται ν΄αγωνιστεί στον φιλικό αγώνα με την Νότια Κορέα, που θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου στην Σεούλ.