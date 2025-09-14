Προπονητής Σπόρτινγκ: «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι σε Βαγιαννίδη-Ιωαννίδη»

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ρούι Μπόρζες, μίλησε για την παρουσία του Γιώργου Βαγιαννίδη και του Φώτη Ιωαννίδη στην αναμέτρηση με την Φαμαλικάο.

Ο Βαγιαννίδης ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα των «Λιονταριών» της Λισαβόνας, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης πραγματοποίησε το ντεμπούτο του μπαίνοντας ως αλλαγή, με τον Ρούι Μπόρζες, να τονίζει ότι οι δύο Έλληνες παίκτες φέρνουν διαφορετικά στοιχεία στην ομάδα του.

«Η μεταβλητότητά μας στο παιχνίδι δεν ποικίλλει ανεξάρτητα από τον παίκτη. Αυτοί οι παίκτες, ναι, φέρνουν διαφορετικά πράγματα. Ο Βαγιαννίδης και ο Ιωαννίδης φέρνουν διαφορετικά πράγματα, χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο», ανέφερε ο προπονητής της Σπόρτινγκ.