Λαφόν: «Να έχουμε συναίσθηση της κατάστασης και να προχωρήσουμε με θετικά αποτελέσματα»

Ο Αλμπάν Λαφόν μίλησε ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, κάνοντας αναφορά στο κακό δεύτερο ημίχρονο απέναντι στον Λεβαδειακό.

Ο «πράσινος» τερματοφύλακας εξέφρασε την χαρά του για το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό και την κλήση του στην Εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού, ενώ εξήγησε πως θα πρέπει άπαντες να δουλέψουν σκληρά για να πετύχουν τους φετινούς στόχους της ομάδας.

Απόσπασμα από τα όσα ανέφερε, με ολόκληρες τις δηλώσεις να προβάλονται στο πλαίσιο της εκπομπής «SportShow», πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό:

Προερχόσουν από μια μακρά περίοδο απραξίας, αλλά μέσα σε λίγες ημέρες έκανες το ντεμπούτο σου με τον Παναθηναϊκό και κλήθηκες στην Εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού. Πώς επέδρασε αυτό στην ψυχολογία σου;

«Είναι αλήθεια πως είχα μια περίοδο προσαρμογής, δεν αγωνιζόμουν αλλά δήλωνα το «παρών». Ήταν για εμένα μια ευκαιρία να μπορέσω να αντλήσω ορισμένες πληροφορίες. Όσον αφορά την κλήση μου στην Ακτή Ελεφαντοστού, αυτό αποτέλεσε μια αλλαγή. Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έπαιξα το πρώτο μου ματς με τον σύλλογο, πιστεύω πως θα προχωρήσουμε σωστά και θα έχουμε καλά αποτελέσματα».

Στο ντεμπούτο σου με την ομάδα είδες τους συμπαίκτες σου να είναι κυριαρχικοί, να προηγούνται και να χάνουν πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος να έρχεται αυτό το αποτέλεσμα καθώς δεν υπήρξε συνέχεια στην απόδοση. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξετε, όχι μόνο στο επόμενο παιχνίδι, αλλά και σε αυτά που ακολουθούν προκειμένου να έχετε μια σταθερή απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης;

«Ναι είναι αλήθεια πως κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου τα πράγματα ήταν καλά για την ομάδα. Έπαιξε καλά, πέτυχε ένα γρήγορο γκολ, αλλά δυστυχώς κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου δεν ήμασταν καλοί, δεν ήμασταν όπως θα έπρεπε, μας βγήκε και η κούραση. Βέβαια αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Εάν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε τις φιλοδοξίες που έχουμε γι’ αυτή τη χρονιά με νίκες, θα πρέπει να έχουμε συναίσθηση της κατάστασης, να κάνουμε καλή δουλειά και να προχωρήσουμε με θετικά αποτελέσματα».