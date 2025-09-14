Η Μονακό πέρασε από την Οσέρ και χτίζει σερί

Η ομάδα του Μόντε Κάρλο επικράτησε με 2-1 της Οσέρ και πάτησε ξανά στην τετράδα, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει στην διαδικασία της League Phase του Champions League με αντίπαλο την Μπριζ.

Η Μονακό έκανε το καθήκον της, πέρασε εκτός έδρας το εμπόδιο της Οσέρ (2-1) και πάει με τη ψυχολογία στα ύψη την προσεχή Πέμπτη (18/9) στο «Γιαν Μπρέιντελ» για την πρώτη «μάχη» της League Phase του Champions League με την Κλαμπ Μπριζ.

Πρόσωπο του αγώνα ήταν ο Γάλλος Ζορζ Ιλενικενά, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 78′ κι ένα λεπτό πριν το 90′ «υπέγραψε» το «διπλό» της ομάδας του Πριγκιπάτου. Το σκορ της τρίτης νίκης των Μονεγάσκων στα πρώτα τέσσερα ματς της Ligue 1 είχε ανοίξει ο Μιναμίνο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.