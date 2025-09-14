Μοιραίος στην ήττα-σοκ της Μπριζ ο Τζόλης (vid)

Η Κλαμπ Μπριζ υπέστη ήττα-σοκ από την Λα Λουβιέρ (1-0), με τον Χρήστο Τζόλη να αστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι στο 90+7'!

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 24ο λεπτό με τον Φαγέ και η Κλαμπ Μπριζ αδυνατούσε να διασπάσει την συμπαγή άμυνα της Λα Λουβιέρ, που άντεχε στο σφυροκόπημα των φιλοξενούμενων.

Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι υπέρ της Μπριζ, με τον Χρήστο Τζόλη να αναλαμβάνει την εκτέλεση, όμως ο Έλληνας εξτρέμ έπιασε δυνατά το σουτ και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.