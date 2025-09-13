Η Τσέλσι ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει μια μεγάλη ανατροπή, όμως η Μπρέντφορντ με γκολ από πλάγιο άουτ στο 94’ της στέρησε την κορυφή (2-2).

Το πρώτο μέρος, μέχρι να έρθει το γκολ, ήταν το απόλυτο τίποτα. Ένα κλικ πιο μπροστά η Τσέλσι αλλά χωρίς καμία δημιουργία και στο 35’ είδε την εστία της να παραβιάζεται όταν ο Χέντερσον έκανε τρομερή μπαλιά στην πλάτη του Ανταραμπιόγιο και ο Σάντε πρόλαβε, τον χόρεψε και πλάσαρε τον Σάντσεθ. Το 1-0 έμεινε για το ημίχρονο παρά την πρώτη φάση του Έντσο Φερνάντες στο 45’ και το δοκάρι του ίδιου στο ίδιο λεπτό με απευθείας εκτέλεση κόρνερ.

Στην επανάληψη ο Μαρέσκα μπήκε με αλλαγές και η Τσέλσι έγινε ομάδα. Στο 51’ στην κόντρα ο Τζορτζ με διαγώνιο σουτ νικήθηκε από τον Κέλεχερ και 10 λεπτά αργότερα, έπειτα από σέντρα του Έντσο και κεφαλιά του Ζοάο Πέντρο, ο Πάλμερ, που είχε μπει ως αλλαγή, έκανε το 1-1 με πλασέ στην κίνηση από το πέναλτι. Οι Μπλε το είχαν πλέον πιστέψει και στο 75’ πίστεψαν ότι έκαναν και την ανατροπή όταν ο σκόρερ πλάσαρε ξανά μόνος του, όμως ο Κέλεχερ ήταν σωστά τοποθετημένος και μπλόκαρε.

Δυστυχώς για τον πρώην keeper της Λίβερπουλ, στο 85’ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στο τρομερό σουτ του Καϊσέδο από το ύψος της περιοχής, με το οποίο έγινε το 1-2, όμως το story είχε «δυστυχώς» και για την Τσέλσι. Και αυτό γιατί οι Λονδρέζοι δέχθηκαν γκολ στο 94’ από τον Καρβάλιο έπειτα από εκτέλεση… πλαγίου άουτ για να διαμορφωθεί έτσι το τελικό 2-2.