«Βράζει» το Αιγάλεω: «Ευτυχώς δεν πάγωσε σήμερα ο ήλιος, γιατί πρόλαβε να σκοράρει η Athens Kallithea»

Το «Σίτι» δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις (90+10') και ηττήθηκε με 1-2 στο «Στ. Μαυροθαλασσίτης» για την πρεμιέρα της Super League 2, αλλά δεν έμεινε εκεί, εκδίδοντας ανακοίνωση κατά της διαιτησίας του Παπαγεωργόπουλου από την Αργολίδα!

Νέα σεζόν στη Super League 2 και ξεκίνημα με... ανακοίνωση κατά της διαιτησίας! Στο Αιγάλεω «βράζουν» και απευθύνονται ευθέως στον αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά.

Στον αγώνα με την Athens Kallithea για την 1η αγωνιστική σφύριξε ο Παπαγεωργόπουλος με βοηθούς τους Μαυροκορδόπουλο και Μακρή από την ΕΠΣ Αργολίδας.

Αναλυτικά:

«Καλησπέρα σας,

Καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο.

Λόγω έλλειψης τηλεοπτικής και διαδικτυακής κάλυψης, οφείλουμε να ενημερώσουμε τον φίλαθλο κόσμο ότι σήμερα, στο γήπεδό μας, με αντίπαλη την ομάδα της Athens Kallithea, ζήσαμε μία διαιτησία κατώτερη των περιστάσεων και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Ελπίζουμε, κύριε Λανουά, καθότι βρεθήκατε σήμερα στο γήπεδο, να είδατε τα ίδια. Τα φαλτσοσφυρίγματα, ακόμα και η ανύπαρκτη κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα τα ερμηνεύσουμε – όπως και εσείς (ελπίζουμε) – ως ανικανότητα και απειρία του σημερινού διαιτητή. Όμως, τα επιπλέον πέντε λεπτά καθυστερήσεων επί των πέντε λεπτών καθυστερήσεων, σε συνδυασμό με τα συνεχόμενα σφυρίγματα στατικών φάσεων υπέρ της αντιπάλου μας και μέχρι να σκοράρει, θα τα ερμηνεύσουμε – όπως και εσείς (ελπίζουμε) – ως δόλο και αλλοίωση αποτελέσματος.

Κύριε Λανουά, αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το φετινό πρωτάθλημα της SL2 είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο και σοβαρό για όλες τις συμμετέχουσες ομάδες. Για τον λόγο αυτό οι ορισμοί των διαιτητών πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, αλλά ούτε και χρόνος για να εκπαιδευτούν οι διαιτητές.

Τέλος, αναμένουμε τον σχολιασμό των φάσεων από τη σημερινή αναμέτρηση. (Θα σας αποστείλουμε το βίντεο του αγώνα).

Υ.Γ. Ευτυχώς δεν πάγωσε σήμερα ο ήλιος, γιατί πρόλαβε να σκοράρει η Athens Kallithea».