Χιμένεθ: «Πρέπει σε κάθε ματς να ψάχνουμε την καλύτερη λύση για την ομάδα»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου

Ο προπονητής του Άρη μίλησε μετά το τέλος του αγώνα για όσα πέτυχε η ομάδα του στο Περιστέρι.

Αναλυτικά:

“Πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο μάξιμουμ τους παίκτες μας. Έχουμε σημαντικούς παίκτες στο ιατρικό δελτίο και έψαξα μία ισορροπημένη ομάδα στην αρχική ενδεκάδα. Κατά διαστήματα ήμασταν καλοί, όμως έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είναι δύσκολο βέβαια με 17-18 νέους παίκτες. Πρέπει να βρούμε τους παίκτες που θα δίνουν το 100% της ομάδας

Η δική μου νοοτροπία και αντίληψη είναι να παίρνω το 100% από κάθε ποδοσφαιριστή μου. Δεν γνώριζα σχεδόν κανέναν παίκτη της ομάδας, αλλά το… ρολόι δεν σταματάει. Πρέπει σε κάθε ματς να ψάχνουμε την καλύτερη λύση για την ομάδα”.

Για την ομάδα του Άρη: “Έχω βρεθεί σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις στην Ελλάδα. Πάντα ο Άρης ήταν μία ομάδα που πίστευε στον εαυτό της. Ήταν δύσκολος αντίπαλος. Αυτό είναι το DNA του Άρη και δεν πρέπει να το χάσουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε. Μία φράση που χρησιμοποιώ πάντα είναι, όταν σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου, να μην στεναχωριέσαι για αυτά που δεν έκανες. Πάντα πρέπει να θέλουμε να πετύχουμε πράγματα. Αυτό είδα σήμερα στην ομάδα μου. Αν θέλουμε όμως ως Άρης να κερδίζουμε όλα τα ματς, είμαστε μακριά από το επίπεδο που θέλω εγώ”.

Για το ενδεχόμενο απόκτησης κάποιου παίκτη στην περίοδο των ελεύθερων.: “Έχουμε πολλούς νεαρούς παίκτες. Θα τους δώσουμε ένα περιθώριο αυτοπεποίθησης. Δεν φοβάμαι να βασιστώ σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Πάντα το έκανα στις ομάδες μου. Εάν δούμε ότι χρειαζόμαστε κάτι, ο πρόεδρος θα κάνει την προσπάθειά τους. 17-18 παίκτες είναι πολλοί όμως… “