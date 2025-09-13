Τεχέρο: «Nα καταλάβουμε τη νοοτροπία του νέου προπονητή»

Ο Άλβαρο Τεχέρο μίλησε για την νίκη επί του Ατρομήτου και σχολίασε την νέα κατάσταση που βιώνει επί Χιμένεθ

Αναλυτικά:

Για τη νίκη: «Σίγουρα είναι η δέσμευση που κάναμε ομαδικά στο να φτάσουμε σε αυτή. Μία σημαντική νίκη απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο. Ξεκινήσαμε με ένα γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, αλλά καταφέραμε να το γυρίσουμε. Στο τέλος υποφέραμε, αλλά φτάσαμε στη νίκη. Δημιουργήθηκαν κάποιες αμφιβολίες, αλλά η ομάδα ανταποκρίθηκε καλά. Δεν χάσαμε το μυαλό μας και μπορέσαμε να πάρουμε μια σπουδαία νίκη με ομαδική δουλειά».

Για τον Χιμένεθ: «Αισθανόμουν ήδη καλά με τον παλιό μας προπονητή (σ.σ. Ουζουνίδη). Σίγουρα υπάρχει μια καινούργια νοοτροπία. Ως Ισπανό κι εγώ καταλαβαίνω κάποια πράγματα καλύτερα. Να μπορέσουμε να καταλάουμε τη νοοτροπία του. Και σίγουρα μας έχει μεταδώσει αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό μας».

