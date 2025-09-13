Στη Λιβαδειά η ΑΕΚ - Υποδοχή από τον κόσμο

Η ΑΕΚ έφτασε στη Βοιωτία όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασίας στα Σπάτα με απογευματινή προπόνηση και ακολούθως ξεκίνησε οδικως για τη Λιβαδειά εκει όπου θα επιχειρήσει να κάνει το 3/3 αύριο απέναντι στον Λεβαδειακό. Κατά την άφιξη της αποστολής υπήρξε υποδοχή από τον κόσμο με καπνογόνα και συνθήματα με τους Ενωσίτες να ζητούν τη νικη.

Αγωνιστικά, υπάρχουν τα γνωστά ζητήματα με τους Περέιρα-Γκατσίνοβιτς, ενώ από εκεί και πέρα, ο Μάρκο Νίκολιτς μετρά δυο έξτρα λύσεις στον άξονα και στην μεσοεπιθετική γραμμή, μετά την απόκτηση των Μάρκο Γκρούγιτς - Ζοάο Μάριο. Μοιάζει δεδομένο μάλιστα, πως ο Σέρβος χαφ θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή για τη Λιβαδειά καθώς έχει συμμετάσχει και στις δοκιμές που έγιναν μεσοβδόμαδα αλλά η λογική λεει πως θα τον δουμε να μπαίνει σταδιακά στο γκρουπ κάτι που φωτογραφισε και ο προπονητης στις δηλώσεις του...

Όσον αφορά την ενδεκάδα, ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στα στόπερ και οι Ρότα-Πήλιος στις πλευρές. Στον άξονα, Μαρίν και Πινέδα ειναι φαβορί να ξεκινήσουν ως δίδυμο ενώ στα άκρα θα δουμε τους Ελίασον-Κουτέσα δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Πίσω από τον Ζίνι θα κινείται είτε ο Μάνταλος ειτε ο Κοϊτά, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε και 4-4-2 κάποια στιγμή μέσα στο ματς με την είσοδο του Γιόβιτς.