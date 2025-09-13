Ντούντου: «Ο καινούργιος προπονητής μας έδωσε αυτοπεποίθηση»

Ο Ροντρίγκες Ντούντου μίλησε στην κάμερα της NOVA για το διπλό του Άρη στο Περιστέρι

Όλα όσα ανέφερε ο παίκτης του Άρη και σκόρερ του 1-1 στην κάμερα της συνδρομητικής.

Αναλυτικά:

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ο καινούργιος προπονητής μας έχει δώσει αυτοπεποίθηση. Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά για να βελτιωθούμε ως ομάδα.

Ήταν μία σημαντική νίκη. Παίζουμε πιο κλειστά ως ομάδα. Αυτό το αποτέλεσμα μας δίνει άλλον… αέρα εν όψει της συνέχειας.

Αυτό θα το δούμε στα επόμενα ματς. Η κεντρική ιδέα του νέου μας προπονητή είναι να είμαστε πιο κλειστά στα διαστήματα μεταξύ μας».