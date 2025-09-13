Κριτική παικτών Άρη: Βελτιωμένοι και προσηλωμένοι στο ντεμπούτο του νέου προπονητή

Η κριτική των παικτών του Άρη, μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Ατρομήτου.

Διούδης 8: Σταθερός και αξιόπιστος κάτω από τα δοκάρια. Έφερε ηρεμία στην ομάδα και έπαιξε σαν να μην έλειψε μια μέρα.

Φαμπιάνο 7: Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα από τον Ατρόμητο, όμως θέλει δουλειά ακόμη για να "βρεθεί" με τον νέο του παρτενέρ

Άλβαρο 7 : Δείχνει πως βρίσκεται σε καλό δρόμο, ανεβαίνει σταδιακά και εναρμονίζεται με τον Φαμπιάνο

Μεντίλ 7: Η πρώτη του καλή στιγμή την φετινή σεζόν. Αφήνει πίσω του το κακό ξεκίνημα

Τεχέρο 7: Πολλά τρεξίματα και βοήθειες τόσο ανασταλτικά, όσο και δημιουργικά.

Μόντσου 8: Κράτησε καλά τον Ατρόμητο και οργάνωσε το παιχνίδι της ομάδας

Μορουτσάν 7: Είχε τις στιγμές του και έδειξε βελτιωμένος από τα προηγούμενα παιχνίδια

Ράτσιτς 7: Θέλει δουλειά, όμως όταν έχει δίπλα του τα σωστά πρόσωπα φαίνεται πως οργανώνει καλύτερα το παιχνίδι

Γαλανόπουλος 8: Αν εξαιρέσουμε τις ανάσες που του λείπουν, σε όλα ήταν άρτιος

Μορόν 7: Ξόρκισε το κακό και σκόραρε. Δείχνει πως απολαμβάνει ξανά το παιχνίδι

Ντούντου 7: Είχε το γκολ και την διάθεση. Χρειάζεται όμως βελτίωση για να έχει διάρκεια.