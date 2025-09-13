Φεράντο: «Παίξαμε καλά και στα προηγούμενα παιχνίδια, να απολαύσουμε τη νίκη μας»

Ο Χουάν Φεράντο εξέφρασε την χαρά του για τη νίκη επί του Παναιτωλικού, εξηγώντας πως η ομάδα του ήταν καλή και στα προηγούμενα παιχνίδια.

Ο τεχνικός του Βόλου έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και τόνισε πως τώρα πρέπει όλοι να χαρούν τη νίκη και να στρέψουν την προσοχή τους στο παιχνίδι του Κυπέλλου που ακολουθεί.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου. Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια έπαιξαν καλά, είχαμε ατυχίες. Το πιο σημαντικό είναι ότι ακολουθούμε το πλάνο που έχουμε καθορίσει και κερδίσαμε το παιχνίδι. Προτεραιότητα για εμάς έχει τώρα το Κύπελλο και να απολαύσουμε τη νίκη μας».