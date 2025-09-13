Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο ο Ολυμπιακός, βαθμολογικό άλμα για Άρη

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 3η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. Ολυμπιακός
|3
|9
|9-0
|2. AEK
|2
|6
|3-0
|3. ΠΑΟΚ
|2
|6
|2-0
|4. Άρης
|3
|6
|4-3
|5. Λεβαδειακός
|2
|4
|4-3
|6. ΟΦΗ
|1
|3
|1-0
|7. Ατρόμητος
|3
|3
|3-3
|8. Παναιτωλικός
|3
|3
|3-4
|9. Βόλος ΝΠΣ
|3
|3
|2-5
|10. Παναθηναϊκός
|1
|1
|1-1
|11. Κηφισιά
|2
|1
|3-4
|12. ΑΕΛ
|2
|1
|1-2
|13. Αστέρας Τρίπολης AKTOR
|2
|0
|0-3
|14. Πανσερραϊκός
|3
|0
|0-8
Η 3η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (14/9) με τις εξής αναμετρήσεις
18:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - ΑΕΛ
18:00: Κηφισιά - Παναθηναϊκός
20:00: Λεβαδειακός - ΑΕΚ
21:30: ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
18:00: Κηφισιά - Άρης
18:00: Πανσερραϊκός - Ατρόμητος
20:00: Βόλος ΝΠΣ - Αστέρας Τρίπολης AKTOR
20:30: ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
17:30: ΑΕΛ - ΑΕΚ
18:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ
21:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός