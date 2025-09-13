Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο ο Ολυμπιακός, βαθμολογικό άλμα για Άρη

Ο Ολυμπιακός με το ευρύ 5-0 επί του Πανσερραϊκού διατήρησε το απόλυτο, χωρίς μάλιστα να δεχθεί γκολ, την ώρα που ο Άρης και ο Βόλος αναρριχήθηκαν βαθμολογικά χάρη στις σπουδαίες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Ατρόμητο και Παναιτωλικό αντίστοιχα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 3η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 3 9 9-0 2. AEK 2 6 3-0 3. ΠΑΟΚ 2 6 2-0 4. Άρης 3 6 4-3 5. Λεβαδειακός 2 4 4-3 6. ΟΦΗ 1 3 1-0 7. Ατρόμητος 3 3 3-3 8. Παναιτωλικός 3 3 3-4 9. Βόλος ΝΠΣ 3 3 2-5 10. Παναθηναϊκός 1 1 1-1 11. Κηφισιά 2 1 3-4 12. ΑΕΛ 2 1 1-2 13. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 2 0 0-3 14. Πανσερραϊκός 3 0 0-8

Η 3η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (14/9) με τις εξής αναμετρήσεις

18:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - ΑΕΛ

18:00: Κηφισιά - Παναθηναϊκός

20:00: Λεβαδειακός - ΑΕΚ

21:30: ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

18:00: Κηφισιά - Άρης

18:00: Πανσερραϊκός - Ατρόμητος

20:00: Βόλος ΝΠΣ - Αστέρας Τρίπολης AKTOR

20:30: ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

17:30: ΑΕΛ - ΑΕΚ

18:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ

21:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός