Η Πάφος γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον Απόλλων Λεμεσού εντός έδρας, πέντε μέρες πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League.

Το σύνολο του Καρσέντο δεν κατάφερε να βρει τη νίκη, ώστε να αποκτήσει και την κατάλληλη ψυχολογία πριν την πρώτη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Πάφος παρότι είχε ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα το πρωτάθλημα δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο και στην τρίτη αγωνιστική*, μένοντας στους τρεις βαθμούς.

*Η ομάδα του Καρσέντο χρωστάει την πρώτη αγωνιστική, αφού το παιχνίδι με την Ένωση Παραλιμνίου είχε αναβληθεί).

Ο αγώνας

Χωρίς να ανοίξει το σκορ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο, παρότι η Πάφος είχε την κατοχή και τις ευκαιρίες, με τον Απόλλωνα να φέρει αντίσταση.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, η Πάφος έμεινε με 10 παίκτες από το 49', αφού ο Λούκασεν είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε.

Η ομάδα της Λεμεσού εκμεταλλέυτηκε τον παραπάνω παίκτη και κατάφερε να βρει δίχτυα στο 56' με τον Βέισμπεκ να κάνει το 0-1.

Έκτοτε η Πάφος δεν μπόρεσε να βρει την ψυχολογία ώστε να καταφέρει να βρει κάποιο για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια και γνώρισε την ήττα.

Στο 86' έμεινε και ο Απόλλωνας με δέκα παίκτες, αφού ο σκόρερ της ομάδας, αντίκρυσε την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 90+10' ο Σπόλαριτς είδε και εκείνος κόκκινη κάρτα , αφήνοντας την ομάδα του με εννέα παίκτες.

Ο Απόλλων Λεμεσού νίκησε την ομάδα της Πάφου μετά από δέκα αγώνες μεταξύ τους σε όλες τις διοργανώσεις.

Πάφος: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λούκασεν, Γκολντάρ, Λάνγκα, Πέπε, Σούντζιτς, Κορρέα, Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Σίλβα

Απόλλων Λεμεσού: Λέβενμπουργκ, Γκασπάρ, Βούρος, Κβίντα, Μαλεκίδης, Μπράουν, Λιούμπιτς, Μάρκοβιτς, Ντουόντου, Βέισμπεκ, Τόμας