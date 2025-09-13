Το σύνολο του Καρσέντο δεν κατάφερε να βρει τη νίκη, ώστε να αποκτήσει και την κατάλληλη ψυχολογία πριν την πρώτη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Η Πάφος παρότι είχε ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα το πρωτάθλημα δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο και στην τρίτη αγωνιστική*, μένοντας στους τρεις βαθμούς.
*Η ομάδα του Καρσέντο χρωστάει την πρώτη αγωνιστική, αφού το παιχνίδι με την Ένωση Παραλιμνίου είχε αναβληθεί).
Ο αγώνας
Χωρίς να ανοίξει το σκορ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο, παρότι η Πάφος είχε την κατοχή και τις ευκαιρίες, με τον Απόλλωνα να φέρει αντίσταση.
Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, η Πάφος έμεινε με 10 παίκτες από το 49', αφού ο Λούκασεν είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε.
Η ομάδα της Λεμεσού εκμεταλλέυτηκε τον παραπάνω παίκτη και κατάφερε να βρει δίχτυα στο 56' με τον Βέισμπεκ να κάνει το 0-1.
Έκτοτε η Πάφος δεν μπόρεσε να βρει την ψυχολογία ώστε να καταφέρει να βρει κάποιο για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια και γνώρισε την ήττα.
Στο 86' έμεινε και ο Απόλλωνας με δέκα παίκτες, αφού ο σκόρερ της ομάδας, αντίκρυσε την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 90+10' ο Σπόλαριτς είδε και εκείνος κόκκινη κάρτα , αφήνοντας την ομάδα του με εννέα παίκτες.
Ο Απόλλων Λεμεσού νίκησε την ομάδα της Πάφου μετά από δέκα αγώνες μεταξύ τους σε όλες τις διοργανώσεις.
Πάφος: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λούκασεν, Γκολντάρ, Λάνγκα, Πέπε, Σούντζιτς, Κορρέα, Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Σίλβα
Απόλλων Λεμεσού: Λέβενμπουργκ, Γκασπάρ, Βούρος, Κβίντα, Μαλεκίδης, Μπράουν, Λιούμπιτς, Μάρκοβιτς, Ντουόντου, Βέισμπεκ, Τόμας