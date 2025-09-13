Χιμένεθ: «Είμαι ικανοποιημένος από την ομάδα, μπορούμε να παίζουμε ακόμα καλύτερα»

Ο νέος προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ ήταν ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του στη νίκη απέναντι στον Ατρόμητο, επισημαίνοντας πως μπορούν να παίξουν ακόμα καλύτερα.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Είναι πολύ ωραία η αίσθηση να κερδίζεις το πρώτο παιχνίδι στην επιστροφή σου στην Ελλάδα, αλλά ακόμα βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε. Η αξία είναι πως ο Ατρόμητος είναι μία πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη και δουλεμένη δεν μας δημιούργησε προβλήματα. Είμαι ικανοποιημένος από την αντίληψη και τη νοοτροπία της ομάδας, σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού ήμασταν καλοί, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε περισσότερο και έχω την επίγνωση πως έχουμε 3+1 ποδοσφαιριστές οι οποίοι όταν βρίσκονται σε καλή κατάσταση δίνουν πάρα πολλά στην ομάδα».