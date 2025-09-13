Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Πετούσε «φωτιές» η Μακάμπι - Μεγάλη νίκη με ανατροπή για τη Μπραν

Με νίκες συνέχισε τόσο η Μπραν όσο και η Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα εγχώρια πρωταθλήματά τους, προσεχείς αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League

Οι πρωταθλητές Ισραήλ δεν είχαν κανένα πρόβλημα απέναντι στην αδύναμη Ιρόνι, της οποίας επικράτησαν με 4-1 εκτός έδρας. Με τη νίκη αυτή παρέμειναν στην κορυφή με 2/2 νίκες, 10 ημέρες πριν ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσουν τον Δικέφαλο (24/9 19:45).

Τα γκολ της Μακάμπι Τελ Αβίβ πέτυχαν στο πρώτο ημίχρονο, οι Σαχάρ, Γιεζκέλ και Νικολαέσκου, με τον Πέρετζ με πέναλτι να «γράφει» το εμφατικό 1-4.

Νίκη που την κρατάει «ζωντανή» πέτυχε η Μπραν απέναντι στη Βαλερένγκα (3-2). Το σκορ άνοιξε η Βαλερένγκα ο Θόρβαλντσεν στο 8΄, με τη Μπραν να απαντάει άμεσα έξι λεπτά μετά με τον Μάτισεν για το 1-1 του ημιχρόνου.

Με την έναρξη της επανάληψης (46΄) οι φιλοξενούμενοι μπήκαν ξανά μπροστά στο σκορ με τον Σόρενσεν, αλλά η αντίπαλος του ΠΑΟΚ με μεγάλη ανατροπή πήρε τη νίκη. Στο 57΄ο Μίρε και στο 66΄ο Μάγκνουσον «έγραψαν» το τελικό 3-2, με το οποίο η Μπραν έφτασε τους 40 βαθμούς, στο -8 από την κορυφή έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Υπενθυμίζεται πως οι Θεσσαλονικείς θα υποδεχθούν τους Νορβηγούς στο γήπεδο της Τούμπας στις 27 Νοεμβρίου (19:45) για το Europa League.