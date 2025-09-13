Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Πετούσε «φωτιές» η Μακάμπι - Μεγάλη νίκη με ανατροπή για τη Μπραν

Οι πρωταθλητές Ισραήλ δεν είχαν κανένα πρόβλημα απέναντι στην αδύναμη Ιρόνι, της οποίας επικράτησαν με 4-1 εκτός έδρας. Με τη νίκη αυτή παρέμειναν στην κορυφή με 2/2 νίκες, 10 ημέρες πριν ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσουν τον Δικέφαλο (24/9 19:45).
Τα γκολ της Μακάμπι Τελ Αβίβ πέτυχαν στο πρώτο ημίχρονο, οι Σαχάρ, Γιεζκέλ και Νικολαέσκου, με τον Πέρετζ με πέναλτι να «γράφει» το εμφατικό 1-4.
Νίκη που την κρατάει «ζωντανή» πέτυχε η Μπραν απέναντι στη Βαλερένγκα (3-2). Το σκορ άνοιξε η Βαλερένγκα ο Θόρβαλντσεν στο 8΄, με τη Μπραν να απαντάει άμεσα έξι λεπτά μετά με τον Μάτισεν για το 1-1 του ημιχρόνου.
Με την έναρξη της επανάληψης (46΄) οι φιλοξενούμενοι μπήκαν ξανά μπροστά στο σκορ με τον Σόρενσεν, αλλά η αντίπαλος του ΠΑΟΚ με μεγάλη ανατροπή πήρε τη νίκη. Στο 57΄ο Μίρε και στο 66΄ο Μάγκνουσον «έγραψαν» το τελικό 3-2, με το οποίο η Μπραν έφτασε τους 40 βαθμούς, στο -8 από την κορυφή έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.
Υπενθυμίζεται πως οι Θεσσαλονικείς θα υποδεχθούν τους Νορβηγούς στο γήπεδο της Τούμπας στις 27 Νοεμβρίου (19:45) για το Europa League.