Ζοάο Μάριο: Έτσι κάνει καλύτερο τον Γιόβιτς! (Vids & Stats)

Ο Γιώργος Ζουρντός γράφει για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ και πως ο Ζοάο Μάριο κάνει καλύτερο τον Γιόβιτς.

Ριμπάλτα και Νίκολιτς προσθέτουν έναν αθλητή υψηλών προδιαγραφών στο τέλος των μεταγραφών. Δημιουργός και εκτελεστής, ο Πορτογάλος κάνει καλύτερους όσους τον περιτριγυρίζουν. Ο Γιόβιτς βρίσκει πια το ιδανικό του συμπλήρωμα. Στις επόμενες γραμμές θα δούμε αναλυτικά τον Ζοάο Μάριο και θα τον εντάξουμε στην ποδοσφαιρική πρόταση του coach Νίκολιτς.

Αθλητικότητα

Ο Ζοάο Μάριο έφτασε στο πικ της απόδοσής του στα μεταγενέστερα στάδια της καριέρας του. Αν ήταν πέντε χρόνια νεότερος, θα έπαιζε σε κάποιο κορυφαίο πρωτάθλημα — αυτό είναι δεδομένο. Σωματικά, βρίσκεται σε πολύ καλή φυσική κατάσταση· η ταχύτητά του ποτέ δεν ήταν όμως το βασικό του προσόν. Δεν είναι αργός, αλλά δεν είναι και Λιβάι Γκαρσία.

Διαθέτει εξαιρετικά δυνατό κορμό και τον χρησιμοποιεί για να βγαίνει νικητής στις μονομαχίες. Σκληρό παιδί, με ποδοσφαιρικό εγωισμό. Έχει δυνατούς ώμους, σπρώχνει και εκτοπίζει τους αντιπάλους του.

Playmaking

Ο Ζοάο Μάριο είναι ένας “two-way” παίκτης, facilitator και finisher πακέτο — αυτό τον ξεχωρίζει. Δημιουργεί και σκοράρει. Στην Μπενφίκα, πριν από μερικά χρόνια, όλοι μιλούσαν για τον Γκονζάλο Ράμος και τον Ένζο Φερνάντες, αλλά ο Ζοάο Μάριο έκανε εξαιρετική χρονιά με 28 γκολ και 8 ασίστ.



Για να αξιολογήσουμε την ικανότητά του στη δημιουργία, πρέπει να κοιτάξουμε τι κάνει σε δύο συγκεκριμένα κομμάτια. Στο middle third, δηλαδή χαμηλά στον άξονα, ο Πορτογάλος παίζει απλά — δεν αναζητά το δύσκολο. Παίζει όσο μπορεί με την μία ενώ τοποθετείται σωστά για να δημιουργήσει τρίγωνα, κάτι που όπως έχουμε δει στα Power Rankings του coach Νίκολιτς προσπαθεί να εισάγει.

Στο final third, στο κομμάτι έξω από την περιοχή του αντιπάλου, και ειδικότερα στη “Ζώνη 14”, είναι elite ποδοσφαιριστής. Εκεί αρχίζουν τα ωραία — είναι το σημείο-κλειδί. Για να ξεδιπλώσει όλο του το ταλέντο και την εξαιρετική ποδοσφαιρική του ευφυΐα, ο Ζοάο Μάριο χρειάζεται πλήρη ελευθερία κινήσεων.

Μπορεί να δημιουργήσει, παίζει με το κεφάλι ψηλά, και από οποιαδήποτε γωνία επιχειρεί έξυπνες πάσες, βάζοντας σε καλές θέσεις τους συμπαίκτες του. Δεν είναι τυχαίοι οι αριθμοί που έχει γράψει όλα τα χρόνια στις στατιστικές του.

Κίνηση εκτός μπάλας

Είχαμε αναφέρει στο scouting report του Γιόβιτς πως ο Σέρβος έχει αλλάξει στυλ παιχνιδιού. Πλέον, έρχεται αρκετά χαμηλά, μακριά από την αντίπαλη περιοχή, δημιουργεί χώρους, συμμετέχει ενεργά στη μεταφορά της μπάλας. Στην ΑΕΚ μέχρι τώρα ο Νίκολιτς για αυτόν τον λόγο τον έχει χρησιμοποιήσει αρκετά στο “10”, αλλά τώρα με τη μεταγραφή του Ζοάο Μάριο τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν.

Ο Πορτογάλος είναι εξαιρετικός στο να κινείται στα κανάλια και εντός περιοχής, ταιριάζει απόλυτα ως παρτενέρ του Σέρβου. Είναι δύσκολο για τους αντιπάλους να αντιληφθούν τις τοποθετήσεις του. Και προσέξτε: όλη του την καριέρα έχει παίξει παντού — δεξιά, αριστερά, στον άξονα. Αυτή η πολυμορφία όμως “δένει” απίστευτα με τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ και του Γιόβιτς. Κάτι ακόμα: στα 32 του χρόνια, ο Νίκολιτς στο επιθετικό transition θέλει στα άκρα πολύ γρήγορους παίκτες που ξεκινούν από χαμηλά.

Για βασικό πλάνο λοιπόν, στα άκρα θα μπορούσε να αποτελεί περιστασιακή λύση, ενώ στον άξονα και στην πρώτη γραμμή άμυνας θα είναι ο φυσικός του ρόλος. Επιθετικά, κοντά στον Γιόβιτς, σε κινήσεις “κρυφού επιθετικού”. Αμυντικά ψηλά, χωρίς να χρειάζεται να διανύει μεγάλες αποστάσεις, αλλά να μένει ενεργός στο επιθετικό transition είτε ακολουθώντας τη φάση στα κατεβάσματά του Γιόβιτς είτε κουβαλώντας κάθετα την μπάλα στον άξονα.

Πως σκοράρει

Στην καριέρα του σκοράρει με συνέπεια. Πατάει περιοχή και ξέρει να εκτελεί. Δεν ξέρει απλώς να βρίσκει εστία — είναι έτοιμος κάθε φορά να επιλέγει τον κατάλληλο τύπο τελειώματος. Ξέρει πότε να διαλέξει την κλειστή γωνία, πότε την ανοιχτή, πότε να σουτάρει και πότε να πλασάρει.



Βγαίνει κάθετα, χτυπάει τα κανάλια — η ΑΕΚ έχει βρει έναν χαφ που μπορεί να φτάσει σε διψήφιο αριθμό τερμάτων. Εξαιρετικός στην απόφαση, στην κίνηση, στο τελείωμα. Ακόμα και όταν παίζει στα άκρα βρίσκει γκολ. Στο επιθετικό transition ξέρει να ακολουθεί τις φάσεις. Η αντίθετη κίνηση με τον Γιόβιτς θα συζητηθεί φέτος. Σκοράρει περισσότερα από τα xG’s που του αναλογούν.

Ντρίμπλα

Τρομάζει η ψυχραιμία του στην τελική απόφαση, σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ακόμα και στην ντρίμπλα του, διακρίνεις ποιότητα. Δεν είναι φαντεζί ποδοσφαιριστής, δεν θα ξεσηκώσει την κερκίδα — παίζει απλά και αποφεύγει τις περιττές ενέργειες. Περισσότερο πασάρει παρά πηγαίνει σε ατομική ενέργεια.

Αμυντική συμπεριφορά

Έχει μάθει να αμύνεται χαμηλά — πολλά από τα στοιχεία που δουλεύει φέτος ο coach Νίκολιτς στην ΑΕΚ, ο Ζοάο Μάριο είναι εξοικειωμένος. Είναι συνεπής, χρησιμοποιεί το σώμα του για να “σπρώξει” — και τα καταφέρνει. Σταδιακά, τα νούμερά του στο αμυντικό κομμάτι παρουσιάζουν μικρή πτώση, όμως αυτό δεν είναι πρόβλημα. Φυσικά, απαιτείται λιγότερη προσπάθεια αν χρησιμοποιηθεί σε κεντρικό μεσοεπιθετικό ρόλο· στα άκρα χρειάζεται περισσότερη ενέργεια και προσπάθεια.



Τέλος: εξαιρετικός εκτελεστής πέναλτι — γιατί τα χτυπάει όμως σχεδόν όλα κάτω δεξιά;

Στο παρακάτω video όλη η ανάλυση του Ζοάο Μάριο με 55 κλιπάκια: