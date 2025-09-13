Ολυμπιακός: Εξετάσεις για Ζέλσον και... τρέχει για Πάφο!

Ο Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε στο γόνατο στο ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό (5-0) και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί σε τι κατάσταση είναι ενόψει και της πρεμιέρας του Champions League κόντρα στην Πάφο (17/9).

Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα με 5-0 τους Σερραίους στο Φάληρο και πλέον στρέφει την προσοχή του στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League κόντρα στην Πάφο την προσεχή Τετάρτη (17/9, 19:45) στην έδρα του.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς χτύπησε στο γόνατο και έγινε αλλαγή για προληπτικούς λόγους στο 18ο λεπτό του αγώνα με τον Πανσερραϊκό και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το αν υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Όπως και να έχει, θα κάνει αγώνα... δρόμου για να προλάβει το σημαντικό ματς με την πρωταθλήτρια ομάδα της Κύπρου.