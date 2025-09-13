Μεντιλίμπαρ: «Ο Ορτέγκα ήταν ο καλύτερος, θα είναι έτοιμος για την Πάφο ο Ροντινέι»

:Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ευρεία νίκη με 5-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό και αναφέρθηκε σε Ορτέγκα και Ροντινέι, ενώ έκανε και τον δικό του απολογισμό από το ματς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι και ξεκινήσαμε επιθετικά, αλλά κάναμε δύο αμυντικά λάθη και δώσαμε στον αντίπαλο την ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως σκοράραμε γρήγορα και αυτό μας έκανε να παίξουμε ακόμη πιο δυνατά και δημιουργικά, οπότε τα πράγματα για εμάς ήταν όλα πολύ καλύτερα στη συνέχεια».

Ποια τα συναισθήματά σας όταν είδατε τον Ποντένσε ο οποίος επέστρεψε να σκοράρει, αλλά και τον νέο σας παίκτη Ταρέμι όταν σημείωσε δύο γκολ;

«Όταν μπήκαν ήταν όλα υπέρ μας και πήγαιναν όλα καλά για εμάς. Οπότε εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές και έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν. Δεν είναι εύκολο βέβαια όταν είναι 2-0 και παίζει ο αντίπαλος με δέκα να μπαίνεις στο γήπεδο και να έχεις τόση όρεξη, αλλά για αυτό τους αποκτήσαμε: για να κάνουν αυτά τα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο».

Όλα τα φώτα έπεσαν επάνω στον Ταρέμι και τον Ποντένσε, αλλά μήπως έκλεψαν λίγο από τη λάμψη του Ορτέγκα.

«Ήταν ο καλύτερος».

Μετά από τρεις νίκες με αντιπάλους θεωρητικά αδύναμους ξεκινούν οι υποχρεώσεις για την Ευρώπη και ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, η ομάδα είναι έτοιμη για αυτά τα ματς; Επίσης έχετε κάποια εικόνα για τον Ζέλσον Μαρτίνς;

«Πιστεύουμε πως είμαστε προετοιμασμένοι για την Ευρώπη και τα άλλα ματς, βέβαια μέχρι να μπεις στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Νομίζω όμως ότι η ομάδα είναι καλά προετοιμασμένη, το ρόστερ μας είναι πιο πλήρες από πέρσι και έχουμε πολλούς παίκτες για να ανταποκριθούμε σε τρεις διοργανώσεις. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι για όλους τους αγώνες. Δεν γνωρίζω κάτι για τον Ζέλσον Μαρτίνς, δεν δείχνει να είναι κάτι το σοβαρό, αλλά μέχρι να βγουν οι εξετάσεις δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά».

Ο Ροντινέι θα είναι έτοιμος για την Πάφο, επίσης οι Ποντένσε, Ταρέμι πότε θα είναι έτοιμοι για 90λεπτα;

«Ο Ροντινέι δέχτηκε ένα χτύπημα στην προπόνηση χθες και θέλαμε να τον ξεκουράσουμε για το ματς της Τετάρτης. Ο Ταρέμι έπαιξε κάποια ματς με την Εθνική του και ο Ποντένσε ακολούθησε τα φιλικά της προετοιμασίας της προηγούμενης ομάδας του, οπότε στη θεωρία είναι έτοιμοι, αλλά σίγουρα θα χρειαστούν ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής. Το οποίο όμως θα είναι μικρότερο σε σχέση με άλλους, γιατί είναι παίκτες μεγάλης αξίας».