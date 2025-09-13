Λεβαδειακός: Χωρίς προβλήματα οι Βοιωτοί ενόψει ΑΕΚ

Ο προπονητής των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος, έχει όλους τους ποδοσφαιριστές του στη διάθεση του,καθώς δεν προέκυψαν τραυματισμοί ή άλλες απουσίες.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στην ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (14/9) στη Λιβαδειά.

Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν πλήρεις απέναντι στην Ένωση, σε μια δύσκολη αποστολή κόντρα σε έναν από τους διεκδικητές του τίτλου.

Στην αποστολή του Λεβαδειακού συμπεριλήφθηκαν οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς και Παλάσιος.