ΠΑΟΚ: Με Ζαφείρη βασικό, η Σλάβια κέρδισε και «πάτησε» κορυφή

Ο Χρήστος Ζαφείρης επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα της Σλάβια Πράγας, η οποία κέρδισε την Κάρβινα (3-1) και «πάτησε» προσωρινά» κορυφή.

Μετά από δύο «γεμάτες» εμφανίσεις με τη Γαλανόλευκη, ο Έλληνας χαφ του Δικεφάλου, ο οποίος παρέμεινε ως δανεικός στους Τσέχους, βρέθηκε στη βασική σύνθεση του Τρπισόφσκι.

Η Σλάβια άνοιξε το σκορ στο 19΄με τον Χίτιλ να σκοράρει έπειτα από πάσα του Χασιόκα, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν με μπάζερ γκολ στο ημίχρονο (45+3') με τον Στόρμαν.

Στο 60΄ο Τρπισόφσκι προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, με τον Βορλίτσκι που πέρασε από τον πάγκο να «λυτρώνει» τη γηπεδούχο Σλάβια στο 67΄ από ασίστ του Ζμρζλι και στο 90΄με όμορφο σουτ.

Ο Χρήστος Ζαφείρης αγωνίστηκε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφοντας με «γεμάτο» 90λεπτο στα πλάνα των πρωταθλητών της χώρας.

Η Σλάβια με τη νίκη αυτή «πάτησε» κορυφή με 20 βαθμούς, περιμένοντας αύριο (14/9) το αποτέλεσμα της συμπολίτισσας Σπάρτα, λίγα 24ωρα πριν υποδεχθεί την Μπόντο Γκλιμτ (17/9 19:45) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.