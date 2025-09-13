Μορεϊρένσε - Ρίο Άβε 3-1: «Βαριά» ήττα και πισωγύρισμα για τον Συλαϊδόπουλο

Η αναζήτηση της νίκης στο πρωτάθλημα συνεχίζεται για τη Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, η οποία λύγισε στην έδρα της Μορεϊρένσε γνωρίζοντας την πρώτη ήττα με τον Έλληνα τεχνικό στον πάγκο της (3-1).

Παρά την παρουσία βασικών παικτών όπως οι Βρουσάι, Λιάβας, Αθανασίου και Άμπεϊ, οι φιλοξενούμενοι κατέρρευσαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Τραβάσος έδωσε προβάδισμα στη Μορεϊρένσε με την έναρξη του β’ μέρους, ο Μαρσέλο έκανε το 2-0 στο 62’ και λίγα λεπτά αργότερα (68’) ο Αλανζίνο έβαλε τις βάσεις για τον θρίαμβο των γηπεδούχων.

Η Ρίο Άβε κατάφερε να μειώσει στο φινάλε με τον Αντρέ Λουίς, όμως το γκολ είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα. Μετά και από αυτήν την ήττα, η ομάδα του Συλαϊδόπουλου μένει χωρίς νίκη για τέταρτη διαδοχική αγωνιστική και παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία της Liga Portugal.