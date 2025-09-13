Μπάτσι: «Καλή στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα μου, δεν αξίζαμε τέτοια ήττα»

Ο Κριστιάνο Μπάτσι μίλησε για την ήττα του Πανσερραϊκού από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως ουσιαστικά είχαμε... ένα ματς πριν την αποβολή και ένα μετά.

Ο προπονητής του Πανσερραϊκού εξήγησε πως η ομάδα του ήταν καλή πριν την αποβολή του Γκριν, ενώ από εκεί και πέρα δεν άξιζε μια τόσο «βαριά» ήττα βάση της απόδοσής της.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Πρέπει να μιλήσουμε για το πρώτο ημίχρονο και για το δεύτερο. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα μου ήταν καλή, είχε δύο ευκαιρίες να σκοράρει. Πιέσαμε, δεν έπαιξαν όπως θα ήθελαν οι αντίπαλοι. Δεν αξίζαμε να χάσουμε έτσι, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να δουλέψουμε για να βρούμε τον δρόμο μας. Δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι, κοιτάμε την επόμενη αναμέτρηση, για να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε».