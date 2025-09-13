Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ένιωσε άνετα και ήταν αποτελεσματική»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε αμέσως μετά της άνετη επικράτηση επί του Πανσερραϊκού με 5-0 και στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του ήταν αποτελεσματική.

Ακόμη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για τους Ποντένσε και Ταρέμι που πέτυχαν γκολ στο ντεμπούτο τους με τον Ολυμπιακό.

Σχετικά με τον τραυματισμό του Ζέλσον Μαρτίνς τόνισε πως δεν γνωρίζει κάτι παραπάνω μέχρι στιγμής.

Οι δηλώσεις του Βάσκου τεχνικού:

Για το αποτέλεσμα του αγώνα

«Η αλήθεια είναι πως ξεκινήσαμε καλά στα πρώτα δεκαπέντε λεπτά αλλά μετά κάναμε δύο λάθη και κινδυνεύσαμε από τον αντίπαλο, ο οποίος είχε κατέβει για να μας δυσκολέψει. Τα υπόλοιπα λεπτά κύλησαν χωρίς ιδιαίτερη δράση, όμως μετά μπήκε το γκολ. Αυτό ήταν που άνοιξε το δρόμο για να μπουν και τα υπόλοιπα αφού η ομάδα ένιωσε άνετα και ήταν αποτελεσματική».

Για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ταρέμι και Ποντένσε που σημείωσαν γκολ στο ντεμπούτο τους.

«Μπήκανε στο γήπεδο όταν ο άνεμος ήταν ευνοϊκός και όταν ο αντίπαλος ουσιαστικά είχε παραιτηθεί απο το παιχνίδι. Βέβαια όσα έκαναν τα έκαναν όλα σωστά».

Για τον Ζέλσον Μαρτίνς

«Δεν ξέρουμε ακόμη κάτι. Ξέρω μόνο ότι είναι ένα χτύπημα στο γόνατο. Ο ίδιος ήθελε να συνεχίσει αλλά όσο περνούσε η ώρα πονούσε. Θα πρέπει να αναμένουμε τις εξετάσεις για να φανεί τι ακριβώς έχει».