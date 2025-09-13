Επέστρεψε στα γκολ ο Λιβάι Γκαρσία: Βρήκε δίχτυα μετά από 112 ημέρες! (vid)

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα αφλογιστίας ο Λιβάι Γκαρσία επέστρεψε στα γκολ με την Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ πέτυχε δυο τέρματα στο ντέρμπι της Μόσχας ανάμεσα στη Σπαρτάκ και την Ντιναμό για την 8η αγωνιστική του ρωσικού πρωταθλήματος και επέστρεψε στα γκολ μετά τις 24 Μαΐου του 2025 και την αναμέτρηση κόντρα στην Κίμκι. Ο Λιβάι άνοιξε το σκορ στο 19' με κοντινό πλασέ ενώ στο 64' πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα όταν εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στην άμυνα της Ντιναμό και με δυνατό σουτ απο την μικρή περιοχή έφερε το ματς ξανά σε ισορροπία(2-2).

Ο Λιβάι Γκαρσία μετρά φέτος 7 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο και αυτά ήταν τα δυο πρώτα του τέρματα στη σεζόν.