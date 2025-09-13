Λαϊκά δικαστήρια στο «Αϊμπροξ» από τους οπαδούς της Ρέιντζερς!

Η Ρέιντζερς ηττήθηκε με 0-2 από την Χαρτς και πραγματοποιεί το χειρότερο της ξεκίνημα στο πρωτάθλημα Σκωτίας εδώ και 47 χρόνια!

Σε δεινή θέση είναι ο Ράσελ Μάρτιν, μετά την νέα εντός έδρας ήττα της Ρέιντζερς από την Χαρτς με 0-2. Οι «διαμαρτυρόμενοι» απέτυχαν να κερδίσουν και στο πέμπτο τους παιχνίδι στο πρωτάθλημα Σκωτίας και βρίσκονται πλέον στην 10ή θέση μία ανάσα από την ζώνη του υποβιβασμού.

Πρόκειται για το χειρότερο ξεκίνημα της Ρέιντζερς από το 1978, όταν και τότε η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό είχε ξεκινήσει χωρίς να κερδίσει στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, με τους οπαδούς στο Αϊμπροξ να αποδοκιμάζουν έντονα παίκτες και τεχνική ηγεσία.