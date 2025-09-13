Στην επιστροφή στο παλιό του σπιτικό, ο Τσάμπι Αλόνσο οδήγησε την Ρεάλ Μαδρίτης στο διπλό στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ παρότι η βασίλισσα έπαιζε για μία ώρα με παίκτη λιγότερο.

Ανθεκτική, κυνική και ρεαλίστρια η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με το τρίποντο από την έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ (1-2), παρότι έπαιζε από το 31ο λεπτό με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Χάουσεν.

Η επιστροφή του Τσάμπι Αλόνσο στο παλιό του σπιτικό έφερε το 4 στα 4 για την «βασίλισσα» που συνεχίζει χωρίς απώλειες κάτι που οφείλει στον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος επιθετικός ήταν… οργιαστικός στο πρώτο μέρος, όπου έκανε τα πάντα. Με ένα ασύλληπτο σπριντ, μετά από λάθος γύρισμα αμυντικού, έφυγε στην πλάτη της άμυνας και έκανε το 0-1 (12’), ενώ λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου (44’) με φανταστική ατομική ενέργεια πέρασε σαν να μην υπήρχε τον προσωπικό του αντίπαλο και σέρβιρε στον Αρντά Γκιουλέρ το 0-2.

Στην επανάληψη η Ρεάλ Μαδρίτης πιέστηκε, αλλά είχε σύμμαχο και την τύχη. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είχε διπλό δοκάρι στην ίδια φάση με τον Ογιαρθάμπαλ (51’), ο οποίος τρία λεπτά αργότερα μείωσε από το σημείο του πέναλτι (54’) μετά από χέρι του Καρβαχάλ.

Η ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν άγγιξε την ισοφάριση σε ακόμα δύο περιπτώσεις, όμως όπου χρειάστηκε ο Κουρτουά ήταν εκεί, με την «βασίλισσα» να παίρνει το πολύτιμο 1-2 στο Σαν Σεμπαστιάν που την διατηρεί στην κορυφή της La Liga.