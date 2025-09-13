Νότιος Όμιλος: «Buzzer beater» η Athens Kallithea, με το... δεξί η Καλαμάτα!

Η «Μαύρη Θύελλα» προηγήθηκε από νωρίς και τελικά, επικράτησε με 2-0 κόντρα στη Μαρκό. Από την άλλη πλευρά, το «Σίτι» των δέκα παικτών πάλεψε, όμως η Athens Kallithea πήρε την εκτός έδρας νίκη στο 90+10', ενώ το 1-1 έμεινε στο Ηλιούπολη-Παναργειακός, για την πρεμιέρα της Super League 2!

Στην σαββατιάτικη (13/9) πρεμιέρα του Νότιου Ομίλου της Super League 2 που ξεκίνησε χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, η Καλαμάτα επικράτησε με 2-0 της Μαρκό στο γήπεδο της Παραλίας και από νωρίς «έκατσε» στην κορυφή. Στο «Στ. Μαυροθαλασσίτης», το Αιγάλεω έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 52ο λεπτό (Φοφανά) και ισοφάρισε την Athens Kallithea που «λυτρώθηκε» στο 90+10' χάρη σε γκολ του Καντίγιο. Το 1-1 ήταν το σκορ στην Ηλιούπολη με την τοπική ομάδα να αντιμετωπίζει τον Παναργειακό. Το θέαμα της πρεμιέρας δεν... διεκδίκησε «δάφνες ποιότητας», με τη συνέχεια να δίνεται αύριο Κυριακή (14/9), ξανά, στις 17.00, με τους αγώνες Ολυμπιακός Β - Πανιώνιος και Χανιά - Ελλάς Σύρου.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής (13-14/9):

Καλαμάτα - Μαρκό 2-0 (2' Καλουτσικίδης, 49' Μπονέτο)

Αιγάλεω - Athens Kallithea 1-2 (69' Βάρκας - 63' Σαταριάνο, 90+10' Καντίγιο)

Ηλιούπολη - Παναργειακός 1-1 (39' Μίγια - 24' Φοκάμ)

Ολυμπιακός Β - Πανιώνιος 17.00 (14/9)

Χανιά - Ελλάς Σύρου 17.00 (14/9)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (20-21/9):

Χανιά - Καλαμάτα

Πανιώνιος - Athens Kallithea

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός Β

Παναργειακός - Αιγάλεω

Μαρκό - Ηλιούπολη