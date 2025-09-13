Ο παίκτης των 90 εκατ. χάρισε την πρώτη νίκη στην Νιούκαστλ (vids)

Ένα γκολ του Νικ Βολτεμάντε ήταν αρκετό στην Νιούκαστλ για να λυγίσει την Γουλβς (1-0). Στη «λευκή» ισοπαλία έμειναν Έβερτον και Άστον Βίλα.

Η Νιούκαστλ είχε 2 ισοπαλίες και μία ήττα στις 3 πρώτες αγωνιστικές και μετά τη διακοπή ήρθε η ώρα να πανηγυρίσει. Η ομάδα του Έντι Χάου βρήκε δίχτυα στο πρώτο μέρος με κεφαλιά του Νικ Βολτεμάντε, που παίκτη που κόστισε 90 εκατ. ευρώ για να έρθει από την Στουτγκάρδη, έπειτα από σέντρα του Μέρφι από δεξιά. Αυτό το 1-0 ήταν η 4η ήττα σε 4 ματς για την Γουλβς του Βίκτορ Περέιρα, που έμεινε στην τελευταία θέση.

Χωρίς νίκη παρέμεινε και η Άστον Βίλα έπειτα από 4 αγώνες, όμως το 0-0 στην έδρα της Έβερτον μπορεί να την αφήνει ικανοποιημένη. Στην 5η θέση με αγώνα περισσότερο η ομάδα του Ντέβιντ Μόγιες, ενώ στη 10η ανέβηκε η Φούλαμ μετά το 1-0 σε βάρος της Λιντς χάρη σε αυτογκόλ στο 94’. Στην 3η θέση (!!!) ανέβηκε η Μπόρνμουθ μετά το 2-1 επί της Μπράιτον, με τον Σεμένιο να συνεχίσει τα «όργια» με γκολ και ασίστ. Δεν είχε γκολ το Κρίσταλ Πάλας - Σάντερλαντ.