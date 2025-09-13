Η αποστολή του ΟΦΗ ενόψει ΠΑΟΚ: Επιστροφή Μπαΐνοβιτς δέκα μήνες μετά!

Την προετοιμασία του ενόψει της αυριανής (14/9) αναμέτρησης κόντρα στον ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ, με τον Μίλαν Ράσταβατς να καταρτίζει χωρίς προβλήματα την αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο Φίλιπ Μπαΐνοβιτς.

Ο Σέρβος μέσος επέστρεψε στα αγωνιστικά σχέδια της ομάδας της Κρήτης μετά από δέκα μήνες, καθώς ξεπέρασε πλήρως την ρήξη χιαστού που είχε υποστεί τον περασμένο Νοέμβριο κόντρα στην Athens Καλλιθέα.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Καλαφάτης και Ζανελάτο αλλά και ο νεοφερμένος Βούκοτιτς.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Ρακονιάτς, Σαλσέδο.