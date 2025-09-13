Ζαρουρί: «Πρέπει να είμαστε εύστοχοι μπροστά από την αντίπαλη εστία»

Ο Ανάς Ζαρουρί μίλησε για το αυριανό ματς με την Κηφισιά, τα όσα δούλεψε το «Τριφύλλι» στην διακοπή αλλά και τις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας.

Ο Μαροκινός εξτρέμ τόνισε ότι η ομάδα δούλεψε αρκετά στο διάστημα της διακοπής για να μην επαναλάβει τα λάθη του αγώνα με τον Λεβαδειακό, ενώ εξήγησε ότι οι «πράσινοι» πρέπει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργούν ώσε να πανηγυρίσουν νίκες.

Απόσπασμα από τα όσα ανέφερε, με ολόκληρες τις δηλώσεις να προβάλονται στο πλαίσιο της εκπομπής «SportShow», πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό:

Μετά από συνεχόμενους ευρωπαϊκούς αγώνες, μια πρόκριση στη League Phase του Europa League και ένα ματς Πρωταθλήματος, είχατε την ευκαιρία αφενός να ξεκουραστείτε και αφετέρου να δουλέψετε σε κάποια πράγματα όσοι ήσασταν στις προπονήσεις. Λόγω και του πώς ήρθε η ισοπαλία με το Λεβαδειακό, τι ήταν αυτό που προσπαθήσατε να κάνετε τις προηγούμενες ημέρες για να βελτιώσετε την εικόνα και να παρουσιαστείτε το ίδιο καλοί και στα 90’;

«Πράγματι ο προηγούμενος αγώνας Πρωταθλήματος δεν έφερε το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούσαμε και αυτό το ξέρουμε όλοι. Στη συνέχεια μεσολάβησε η διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να μπορέσουμε να αναπροσαρμοστούμε, να κάνουμε μια καλή προετοιμασία και να είμαστε έτοιμοι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια αποτελέσματα».

Έχετε μπροστά σας ένα δύσκολο παιχνίδι που έχει και ταξίδι, απέναντι σε μια ομάδα η οποία στις πρώτες αγωνιστικές έχει δείξει μια συμπαγή εικόνα. Τι είναι αυτό που θα επιδιώξετε να κάνετε από τη στιγμή που πιθανότατα θα έχετε περισσότερο εσείς τη μπάλα στα πόδια σας, για να φτάσετε στη νίκη;

«Πιστεύω ότι η ομάδα έχει τελικές προσπάθειες, απλά δυστυχώς κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων είχαμε κάποιες κακές επιλογές. Εάν δεν είχαμε καθόλου ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να πούμε πως στον συγκεκριμένο τομέα υπάρχει πρόβλημα. Το γεγονός είναι ότι δημιουργούμε ευκαιρίες, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τις ολοκληρώνουμε σωστά και να είμαστε εύστοχοι μπροστά από την αντίπαλη εστία».