Bundesliga: Ο Γκιρασί θυμίζει «Λέβα» και η Ντόρτμουντ «πετάει»! (vids)

Ο Σερχού Γκιρασί σκόραρε για 8ο συνεχόμενο παιχνίδι Bundesliga και η Ντόρτμουντ απολαμβάνει προσωρινά αέρα κορυφής.

Όσο έπαιζε στην Γαλλία ήταν ένας από τους πολλούς. Από την στιγμή που αποφάσισε να μετακομίσει στην Γερμανία είναι ασταμάτητος. Τόσο στην Στουτγκάρδη, όσο και στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Σερχού Γκιρασία κάνει την διαφορά και δίνει το εύκολο γκολ στις ομάδες του.

Ο επιθετικός από την Γουϊνέα έχει σκοράρει φέτος σε όλα τα επίσημα παιχνίδια των Βεστφαλών, ένα σερί που έχει ξεκινήσει από πέρσι.

Ο Γκιρασί βρήκε δίχτυα για 8ο σερί παιχνίδι πρωταθλήματος και οδήγησε την Μπορούσια στο 0-2 στην έδρα της Χάιντενχαϊμ που φέρνει προσωρινά τους Βεστφαλούς στην κορυφή με 7 βαθμούς, παρέα με την Κολωνία που πήρε το 3-3 στην έδρα της Βόλφσμπουργκ σε ένα απίστευτο ματς με τρία γκολ στις καθυστερήσεις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ για την 3η αγωνιστική της Bundesliga έχει ως εξής:

Φράιμπουργκ - Στουτγκάρδη 3-1

(81’, 92’ πεν. Ματάνοβιτς, 86’ Σερχάντ / 20’ Ντεμίροβιτς)

Χάιντενχαϊμ - Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2

(34’ Γκιρασί, 45’+6’ Μπάιερ)

Μάιντς - Λειψία 0-1

(40’ Μπακαγιόκο)

Ουνιόν Βερολίνου - Χόφενχαϊμ 2-4

(47’ Ανσά, 71’ Ροτε / 45’ Κράμαριτς, 45’+3’, 52’ Ασλάνι, 82’ πεν. Λέμπερλε)

Βόλφσμπουργκ - Κολωνία 3-3

(42’ Αμουρά, 65’ Μάγερ, 90’+9’ Άρνολντ / 5’ Βάλντσμιντ, 90’+1’ Γιοχάνεσαον, 90’+14’ Άσε)