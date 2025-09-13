Νίκησε στη Λιβαδειά η Κ19 της ΑΕΚ

Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα για την Κ19 της ΑΕΚ που επικράτησε του αντίστοιχου τμήματος του Λεβαδειακού με 0-2 στο γήπεδο Ζαγαρά στη Λιβαδειά.

Το σκορ, στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ19 της Super League 2025-26, που διαμορφώθηκε από τα γκολ του Ζουριδάκη στο 40' και του Καραργύρη στο 75', αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα της ΑΕΚ. Ηταν η δεύτερη νίκη της Κ19 της Ένωσης σε ισάριθμους αγώνες στην τρέχουσα σεζόν.



ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Παπαβασιλείου, Σελλάς (82' Αρβανιτάκης) Λούπας (79' Βλιώρας) Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Ζουριδάκης, Κολιμάτσης (71' Χριστακόπουλος) Καραργύρης (79' Σαμουργασίδης) Παλαιολόγου, Γκολφίνος (82' Ποριάζης).