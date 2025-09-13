Δυναμική εκκίνηση για τον ΠΑΣ Λαμία στη Γ’ Εθνική - Όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας

Η σέντρα στη Γ’ Εθνική έγινε το Σάββατο (13/9) με πέντε αναμετρήσεις και μία ματαίωση, σηματοδοτώντας την αρχή μιας ακόμα σεζόν.

Η ομάδα της Λαμίας, που στοχεύει στην επιστροφή της σε ανώτερες κατηγορίες, ξεκίνησε ιδανικά, περνώντας με 2-0 από τη Λευκάδα απέναντι στον Τηλυκράτη. Ο Βρέττας μόλις στο 5’ άνοιξε το σκορ, ενώ ο Φράγκος στο 60’ «κλείδωσε» τη νίκη για τους φιλοξενούμενους.

Η ΑΕ Λευκίμμης δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς με 1-0 απέναντι στην Πρόοδο Ρωγών, ενώ πιο εύκολο έργο είχε ο Άρης Φιλιατών που επιβλήθηκε 2-0 της ΑΕΝ Σελεύκειας.

Στην Άρτα η Αναγέννηση μοιράστηκε τους βαθμούς (1-1) με την Αναγέννηση Σχηματαρίου, ενώ ισόπαλο 2-2 έληξε και το ματς ανάμεσα σε ΠΟ Ελασσόνας και Αστέρα Σταυρού.

Αντίθετα, ο αγώνας του Θεσπρωτού με την Ανθούπολη δεν διεξήχθη και κατακυρώθηκε 0-3 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα - 1η αγωνιστική, 3ος όμιλος:

ΠΟ Ελασσόνας - Αστέρας Σταυρού 2-2

Αναγέννηση Άρτας - Αναγέννηση Σχηματαρίου 1-1

Άρης Φιλιατών - ΑΕΝ Σελεύκειας 2-0

Θεσπρωτός - Ανθούπολη 0-3 (α.α.)

ΑΕ Λευκίμμης – Πρόοδος Ρωγών 1-0

Τηλυκράτης Λευκάδας - Λαμία 0-2

Ρεπό: Τρίκαλα