Δυναμική εκκίνηση για τον ΠΑΣ Λαμία στη Γ’ Εθνική - Όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας

Η ομάδα της Λαμίας, που στοχεύει στην επιστροφή της σε ανώτερες κατηγορίες, ξεκίνησε ιδανικά, περνώντας με 2-0 από τη Λευκάδα απέναντι στον Τηλυκράτη. Ο Βρέττας μόλις στο 5’ άνοιξε το σκορ, ενώ ο Φράγκος στο 60’ «κλείδωσε» τη νίκη για τους φιλοξενούμενους.
Η ΑΕ Λευκίμμης δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς με 1-0 απέναντι στην Πρόοδο Ρωγών, ενώ πιο εύκολο έργο είχε ο Άρης Φιλιατών που επιβλήθηκε 2-0 της ΑΕΝ Σελεύκειας.
Στην Άρτα η Αναγέννηση μοιράστηκε τους βαθμούς (1-1) με την Αναγέννηση Σχηματαρίου, ενώ ισόπαλο 2-2 έληξε και το ματς ανάμεσα σε ΠΟ Ελασσόνας και Αστέρα Σταυρού.
Αντίθετα, ο αγώνας του Θεσπρωτού με την Ανθούπολη δεν διεξήχθη και κατακυρώθηκε 0-3 υπέρ των φιλοξενούμενων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα - 1η αγωνιστική, 3ος όμιλος:
ΠΟ Ελασσόνας - Αστέρας Σταυρού 2-2
Αναγέννηση Άρτας - Αναγέννηση Σχηματαρίου 1-1
Άρης Φιλιατών - ΑΕΝ Σελεύκειας 2-0
Θεσπρωτός - Ανθούπολη 0-3 (α.α.)
ΑΕ Λευκίμμης – Πρόοδος Ρωγών 1-0
Τηλυκράτης Λευκάδας - Λαμία 0-2
Ρεπό: Τρίκαλα