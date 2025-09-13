Η υποχρέωση, η πρώτη του Ντέσερς και η... καρμανιόλα!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την υποχρέωση του Παναθηναϊκού να κερδίσει την παθιασμένη Κηφισιά, αφήνοντας πίσω την γκέλα της πρεμιέρας, τον ορισμό-πρόκληση του βοηθού Τσολακίδη από την ΚΕΔ και την πρώτη του Ντέσερς.

Δύο εβδομάδες πέρασαν και ακόμα το μυαλό μας είναι στο γκολ του Βέρμπιτς στην Λεωφόρο, που μας έβαλε να σιγοβράζουμε τόσες ημέρες, αντί να είμαστε ήρεμοι και να περιμένουμε το επόμενο ματς.

Και φυσικά μετά από αυτή την ηχηρή γκέλα με τον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα, νέα γκέλα απαγορεύεται. Και το λέω αυτό, διότι και πέρυσι το ξεκίνημα ήταν τραγικό. Με ήττα από τον Αστέρα και ισοπαλία με την Καλλιθέα στην Λεωφόρο, ναι μωρέ σε εκείνο το ματς που πριν οι ξυπνητζήδες έλεγαν για φιλικά κα τέτοια και μετά κρύφτηκαν. Όπως κρύφτηκαν φέτος μετά το 1-1 με τον Λεβαδειακό.

Ο Παναθηναϊκός σε κάθε ματς ματώνει και ο αντίπαλος δίνει το 200%. Δεν είναι κακό αυτό, κακό είναι ο ίδιος αντίπαλος με άλλον αντίπαλο να χάνει από τα… αποδυτήρια. Όπως σκίστηκε ο Λεβαδειακός, για να πάρει αποτέλεσμα από τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, το ίδιο θα κάνει και την Κυριακή η Κηφισιά. Αυτό στον Παναθηναϊκό το περιμένουν και είναι θέμα διαιτητή να τιμωρήσει το σκληρό παιχνίδι των παικτών της Κηφισιάς, που θα το πάνε πολύ στη δύναμη.

Ο Παναθηναϊκός μία δουλειά έχει να κάνει. Να νικήσει. Τίποτα λιγότερο. Νέα γκέλα θα είναι τεράστιο πρόβλημα και θα μεγαλώσει τις δικαιολογημένες φωνές όλων. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε αυτό το ματς. Πας, μπαίνεις σαν Παναθηναϊκός στο γήπεδο, κερδίζεις και φεύγεις. Και μετά έχεις ηρεμία μία εβδομάδα να ετοιμαστείς για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, όλοι στον Παναθηναϊκό. Το ματς στον Βόλο πρέπει να το κερδίσουν. Ναι είναι σημαντικές οι απουσίες του Τετέ και του Πελίστρι, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, για να μην παίξει η ομάδα, όπως πρέπει να πάρει το διπλό και να φύγει.

Και για να έρθει η νίκη απαγορεύονται τα νεκρά διαστήματα. Απαγορεύεται να δούμε το τραγικό δεύτερο ημίχρονο με τον Λεβαδειακό. Όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού από την αρχή της χρονιάς στηρίζει την ομάδα, έφαγε μεγάλη πίκρα με τον Λεβαδειακό, βρείτε τον τρόπο να πάρετε αυτό το διπλό. Να παίξετε σαν Παναθηναϊκός.

Περιμένω με ενδιαφέρον να δω την πρώτη του Ντέσερς, που έχει λίγες ημέρες στην ομάδα, αλλά ο Βιτόρια και τον Ρενάτο με το καλημέρα τον χρησιμοποίησε. Η παρουσία του Ντέσερς θα είναι καθοριστική στον φετινό Παναθηναϊκό και το ιδανικό θα ήταν να άρχιζε με ένα γκολ. Και είναι πιθανό να δούμε έστω και για ένα διάστημα και Ταμπόρδα και Πάντοβιτς, που δύο εβδομάδες τώρα έχουν κάνει προπονήσεις με την ομάδα.

Από κει και πέρα θες να αγιάσεις και δεν μπορούν. Η ΚΕΔ με το καλημέρα άρχισε τις προκλήσεις. Βοηθός στο παιχνίδι με την Κηφισιά είναι αυτή η καρμανιόλα ο Τσολακίδης, που πέρυσι στο ματς με τον ΟΦΗ την εποχή του VAR είχε πάθει αγκύλωση και έκοψε τρεις φορές παίκτη του Παναθηναϊκού με ανύπαρκτα οφσάιντ. Την εποχή, που η εντολή στους βοηθούς είναι, αν η φάση είναι αμφισβητήσιμη, να μην σηκώνουν την σημαία και να το κάνουν όταν τελειώσει η φάση, έτσι ώστε να μπορεί να επέμβει το VAR. O Τσολακίδης, λοιπόν, μετά τα όργια, που έκανε πέρυσι στην Κρήτη σε βάρος του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε και φέτος η ΚΕΔ στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας τον όρισε πάλι. Εύχομαι και ελπίζω να περάσει απαρατήρητος. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός μπορεί να νίκησε τελικά με 0-1, αλλά οι υποδείξεις του την εποχή του VAR δεν είχαν καμία λογική.